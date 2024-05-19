陸駐聯合國大使520前夕批「美挺台」：挑戰一中原則

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美國日前支持台灣參加WHA等聯合國系統會議活動，中國大陸常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰在520前夕撰文稱，美方官員發表「詆毀」聯大第2758號決議權威性的言論，「炒作」所謂「台灣地位未定論」，挑戰一個中國原則的行為，毫無疑問將以失敗告終。

中共黨媒《人民日報》19日刊出傅聰〈聯大第2758號決議權威不容挑戰〉文章稱，台灣自古以來就是中國的一部分，「歷史經緯清晰，法理事實清楚」。1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的包括台灣在內的中國領土歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也在法律上確認了台灣是中國不可分割的領土。

文章續指，1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，從政治上、法律上和程序上「乾淨徹底」地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家；明確了中國在聯合國的席位只有一個，大陸政府是唯一合法代表，不存在「兩個中國」、「一中一台」。

文章稱，在聯大第2758號決議以壓倒性多數通過前，美國曾夥同個別國家推動「雙重代表權」提案，妄圖製造「兩個中國」、「一中一台」，遭到絕大多數與會國家反對。「美國的提案在當年遭到失敗，成為一紙廢案，如今美方故技重演，再次妄圖混淆視聽、顛倒是非，更不可能成功」。

文章強調，事實一再證明，任何虛化一個中國原則、曲解聯大第2758號決議的謬論，在國際社會都沒有市場。聯大第2758號決議通過後，1972年5月第25屆世界衛生大會依據該決議通過25.1號決議，再次確認一個中國原則。聯合國祕書處法律事務辦公室出具多份法律意見，明確指出「台灣是中國的一部分」、「如需在祕書處文件中提及『台灣』，則必須使用『中國台灣省』這一表述」。

文章最後強調，海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離；「中國終將實現完全統一，任何勢力都無法阻擋」。我們相信，中國政府和人民維護國家主權和領土完整、反對「台獨」分裂、實現國家統一的正義事業，一定將繼續得到聯合國及廣大會員國的理解和支持。