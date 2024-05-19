電子業旺傳產回溫慢 4月外銷訂單金額偏保守

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經濟部20日將公布4月外銷訂單統計，有鑑於全球景氣受高利率、地緣政治以及美中科技戰等因素干擾，恐抑制全球貿易力道，不過經濟部推估，高效能運算、AI等新興科技需求持續擴增，帶動下半季供應鏈，支撐4月外銷接單動能，但需要注意的是，傳統產業接單動能還在等待市場需求浮現，預期4月份整體外銷訂單金額將較3月份減少。

經濟部上月公布3月外銷訂單為471.6億美元，年增1.2%，轉為正成長；首季外銷訂單1333.2億美元，較去年同季減少29億美元，年減2.1％。

經濟部官員指出，3月外銷訂單終結負成長，受惠於高效能運算、AI等新興科技需求，帶動我國半導體、伺服器供應鏈產能，不過僅電子產品、光學器材「唯二」正成長，資訊通信及傳產貨類則是負成長，出現電子業獨強，傳產業表現失色現象。

官員分析，首季外銷訂單年減2.1％，但整體減幅呈縮小趨勢，尤其3月份接單金額轉正，廠商去庫存化漸漸改善，長期趨勢來看，加上終端需求若回溫，應該還會有向上的格局。

官員進一步指出，4月外銷訂單可能延續3月表現，近期新興科技應用需求熱絡，電子產品、資通信產品年增率應會維持不錯成績，而傳統貨品業終端消費需求不強，包括機械、基本金屬、橡膠製品及化學品訂單回溫不明朗，但減幅會慢慢縮小。

根據經濟部統計，外銷訂單受查廠商對4月份接單看法，預期接單將較3月份增加的廠商家數占19.4%，持平者占61.0%，減少者占19.6%，按家數計算之動向指數為49.9；按接單金額計算動向指數為49.6，預期4月份整體外銷訂單金額將較3月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為42.5、54.4及53.0。