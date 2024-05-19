陸下調公積金貸款利率 住建部：百萬貸款30年省息4.85萬

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近日大陸官方宣布下調住房公積金個人住房貸款利率0.25個百分點。大陸住建部官員說明，貸款利率的下調，最直接受益的是住房公積金貸款人。以100萬元（人民幣，下同）、期限30年的首套住房公積金個人住房貸款為例，選擇等額本息還款方式，月供將由4270.16元降至4135.57元，單月減少約135元，換算總利息支出將減少4.85萬元，凸顯購房人得到的好處是實實在在的。

而從2012年以來，累計發放住房公積金個人住房貸款12.9兆元，貸款餘額從2.7兆元增長到2023年的7.8兆元，支持近5000萬繳存人實現住有所居，其中80％以上為購買首套住房。近年來，住房公積金個人住房貸款持續保持連年穩定增長，2023年貸款餘額增長近7％，新發放貸款年增率超過24％。

大陸住建部官員說明，此次貸款利率調整範圍既包括新發放的住房公積金個人住房貸款，也包括存量住房公積金個人住房貸款。2024年5月18日前已發放的個人住房公積金貸款，將從明年1月1日起執行新利率；5月18日（含）後新發放的個人住房公積金貸款，將直接按照調整後的新利率執行。

此次住房公積金貸款利率下調0.25個百分點。調整後，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別為2.35％和2.85％，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別為2.775％和3.325％。