兩原因長榮股價恐低估 法人喊買給最新目標價

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長榮（2603）上周公布首季季報，雖獲利較上季與去年同期大幅成長，但股價卻在高檔出現上沖下洗走勢；法人認為，營業成本大幅提高為獲利不如市場預期主因，但因股價淨值比低於1，且隨航商第二季運價優於市場預期，目前股價仍有低估之虞，維持長榮投資建議為「買進」，目標價230元。

長榮受惠紅海危機、歐美經濟復甦等利多，上周公布第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後純益173.82億元，季增約4.27倍，年增約2.45倍，單季EPS為8.14元，每股淨值提高至221.61元。

法人表示，長榮第一季毛利率21.38%，低於預估的30.6%，其中營業成本大幅 提高為獲利不如預期主因，根據財報內容顯示，首季營業成本大幅攀升原因在 於「其他營業成本及營業費用」項目相較於去年第一季提高了約150億元所致。業外方面，今年第一季則有認列外幣匯兌利益33.6億元、利息收入約23 億元以及廉價購買利益33.4億元。

在獲利方面，法人指出，航商運價認列至營收通常約遞延1~2個月時間，加上 紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此5月的高運價有較高機率是 認列在今年第三季，倘若第二季下旬現貨運價仍維持高檔，將有利推升市場對 於第三季獲利的調升預期。

長榮在公布季報後股價出現爆量震盪走勢，17日股價下跌6.5元、以210.5元作收，仍力守200元大關之上。

法人認為，長榮目前股價淨值比低於1，且隨航商第二季運價優於市場預期，股價仍有低估之虞，維持長榮投資建議為「買進」，目標價230元。