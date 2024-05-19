前往主要內容
工商時報LOGO

兩原因長榮股價恐低估 法人喊買給最新目標價

  • 工商時報 方明
長榮示意圖。圖／長榮海運提供
長榮示意圖。圖／長榮海運提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮（2603）上周公布首季季報，雖獲利較上季與去年同期大幅成長，但股價卻在高檔出現上沖下洗走勢；法人認為，營業成本大幅提高為獲利不如市場預期主因，但因股價淨值比低於1，且隨航商第二季運價優於市場預期，目前股價仍有低估之虞，維持長榮投資建議為「買進」，目標價230元。

長榮受惠紅海危機、歐美經濟復甦等利多，上周公布第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後純益173.82億元，季增約4.27倍，年增約2.45倍，單季EPS為8.14元，每股淨值提高至221.61元。

法人表示，長榮第一季毛利率21.38%，低於預估的30.6%，其中營業成本大幅 提高為獲利不如預期主因，根據財報內容顯示，首季營業成本大幅攀升原因在 於「其他營業成本及營業費用」項目相較於去年第一季提高了約150億元所致。業外方面，今年第一季則有認列外幣匯兌利益33.6億元、利息收入約23 億元以及廉價購買利益33.4億元。

在獲利方面，法人指出，航商運價認列至營收通常約遞延1~2個月時間，加上 紅海事件繞道導致認列時點可能需較長時間，因此5月的高運價有較高機率是 認列在今年第三季，倘若第二季下旬現貨運價仍維持高檔，將有利推升市場對 於第三季獲利的調升預期。

長榮在公布季報後股價出現爆量震盪走勢，17日股價下跌6.5元、以210.5元作收，仍力守200元大關之上。

法人認為，長榮目前股價淨值比低於1，且隨航商第二季運價優於市場預期，股價仍有低估之虞，維持長榮投資建議為「買進」，目標價230元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮航股東會紀念品出爐！領取期限曝光

  2. 職業工會黑名單出爐！勞保局點名2家 勞工恐遭拒絕給付

  3. 量子電腦、中低軌衛星等 政策紅利概念股一次看

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。