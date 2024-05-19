星宇股東會送1,500元機票折扣 逾9萬股民嗨

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星宇航空（2646）即將於6月14日舉行股東會，官網公告「股東專屬優惠」，今年送1,500元機票折扣，比去年高出500元，限台灣出發、不限目的地航點、不限來回或單程航段、可使用於不同點進出，逾9萬股民嗨。

本次領取資格限市場最後買進基準日4月11日且持有1,000股以上之股東，自6月3日起開放領取股東優惠碼。依集保結算統計，星宇4月12日股東約10.9萬人，扣掉持股未達千股散戶，還有逾9萬人符合領取資格，適用開票日期為6月14日～12月31日，出發日期為9月1日～12月31日。

星宇受惠疫後旅運需求強勁復甦，並開闢8個新航點，2023年營收224.72億元、年增568％，稅後純益1.49億元，每股盈餘0.08元，疫後第一年即由虧轉盈。

星宇今（2024）年前4月營收106.56億元、年增76.35％，日本航線需求續熱，帶動客收持穩向上，貨運營收創單月新高，受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，推升運價上揚。

星宇台北–香港航線進入籌備階段，搭配港澳航線更完善亞太市場飛航網絡。8月16日起開闢台北直飛西雅圖航線，是北美航網第三個航點，也是星宇佈局美國西岸重要航點，具強大轉機功能，擴大北美及東南亞轉機旅客服務。

隨著機隊穩定成長，星宇放大台北-大阪航線運能，每日兩班皆以廣體客機執飛，5月規劃富國島包機，挹注客運營收成長。此外，6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供兩班飛航服務。