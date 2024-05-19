《傳產》小資撐起半邊天 6成買房族年收低於百萬

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【時報記者郭鴻慧台北報導】近年來低總價小宅成為市場主流，吸引首購族買房，不過住商機構彙整聯徵中心資料，2023年的購屋者中，年收入低於百萬元的族群占約6成；其中，女性購屋者年收低於百萬者，占比更達近7成。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年小宅成市場主流，此類物件入手門檻低，再加上去年有「新青安」加持，吸引小資族大膽入市。

據財團法人金融聯合徵信中心數據，2023年購屋者中，年收入在百萬元以下占比高達61.6%，遠高於年收入100~200萬元或年收入200萬元以上的族群。徐佳馨分析，近年房市發展精緻化，全台不分南北皆推出千萬上下，20~30坪左右小宅，雖說是由於房價上漲、民眾收入不變而不得不因應的趨勢，但也由於入手門檻降低，同時去年下半年起有「新青安」貸款方款刺激，吸引不少年收入百萬元以下的族群買房。

根據聯徵中心統計，2023年女性購屋者，樣本數同樣以年收入百萬元以下族群占大多數，且該族群占比更高達68.4%，與男性同樣收入買房的人數占比，有不小差距。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近年來經濟獨立女性不在少數，且「有土斯有財」觀念深植民心，不少「小資女」在職涯早期，先苦後甘砸下積蓄買房，一來是置產抗通膨，二來也等待未來資產加值。

另觀察聯徵中心數據，2023年男性所購置房產平均鑑估值1351.4萬元，平均面積約45.1坪；而女性平均鑑估值約1274.5萬元，平均面積約42坪。賴志昶表示，根據內政部最新統計，女性有偶率2023年僅約48.37%，創下歷史新低，顯示單身女性已不在少數，而新世代女性購屋置產，除卻家庭與育兒負擔後，依據自身能力，自然會選擇更符合居住空間的物件。