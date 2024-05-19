國中會考第2天 自然科考題偏難

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國中教育會考今（19）日進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。對於首堂自然科的題目，新北市汐止樟樹實驗中學考場考生反應不一，有人認為難易適中，另有人覺得題目很難，不易作答，特別是理化的最後一題，「感覺很陌生」。不過考完試後，每位同學都對自己有信心，可以拿到不錯的分數。

今上午不到8點，許多老師、家長帶著考生們來到汐止樟樹實驗中學考場，考生把握最後時間，拿起書本猛K，或與同學討論題型，還有神經大條的考生，望著遠方放空，舒緩緊張情緒。

8點20分，鐘聲響起，考生們魚貫進入考場教室，找到自己的位置坐下後，監考老師依序發下自然科試卷，並說明考場規則。到了9點40分，鐘聲再度響起，監考老師收完試卷，考生們則步出教室。

對於自然科試題來說，樟樹實中黃同學第一反應是「很難」，特別是理化的最後一題有關氧氣與二氧化碳，「完全看不懂題目」。樟樹實中張同學說，自然科題目的難度已有「中上」的程度，可說是簡單的很簡單，艱難的題目則非常難。

秀峰高中國中部的陳同學說，今年自然科題目有稍微比模擬考難一點，可是只要有複習的話，作答時還算順利。至於困難的部分，以物理的動力、動能部分為主，地球科學的考題還算是蠻簡單，生物的考題則中等，難易適中。