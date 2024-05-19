遊嘉義市拿3000元 得獎方法曝！其實很簡單

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嘉義市YouBike 2.0公共自行車自2020年12月15日啟用至今，近日將突破500萬人次累計騎乘使用，為此，嘉義市政府與微笑單車公司鎖定第500萬人次幸運兒，及第500萬人次前、後各兩位民眾，要送出特色好禮，另搭配「500萬預言嘉」活動，邀請民眾預測第500萬幸運兒誕生日，歡迎大家一起來當500萬幸運兒。

市府表示，為歡慶突破500萬人次重大里程碑，市府與微笑單車公司除送第500萬人次幸運兒獨嘉好禮外，另第500萬人前後各2人，總計4人也有禮物，其中第500萬幸運兒將獲得｢全聯禮券3000元＋一卡通YouBike 2.0通用紀念卡＋嘉義市限定乖乖1箱｣，前、後各2名幸運兒可獲得｢晴雨兩用收納帽＋ YouBike 運動提袋＋嘉義市限定乖乖1箱｣，歡迎一騎揪親朋好友來嘉遊玩，第500萬幸運兒可能就是你！

另外，為感謝市民朋友對於公共自行車的喜愛與支持，同時推出「500萬預言嘉」活動，5月20日起至26日止，邀請民眾一同共襄盛舉來預測第500萬幸運兒誕生日，再從猜對日期者中抽出20名，贈送｢好日子環保杯套＋嘉義市限定乖乖1箱｣，但如第500萬騎乘人次提早產生，活動截止日將有所異動，歡迎大家踴躍參與。

市府表示，目前嘉義市已啟用146站，投入1101輛自行車營運，為滿足民眾騎乘需求，今年將再擴充建置50站點、375輛車，預估迄今年底可達196站及可提供1476輛自行車，擴大服務路網，以持續鼓勵大眾騎乘公共自行車系統。