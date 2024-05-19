台南「誘加速路段」太詭異 裝6支紅綠燈！車禍更多

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台南市道172線前年底拓寬完成後，為避免經過車速變快，其中在後壁安溪寮段，短短210公尺就裝設6支紅綠燈，但當地議員發現，這段事故率反而偏高，初判該6支紅綠燈因號誌連鎖（非全綠即全紅），誘使駕駛人從前幾個路口就開始猛踩油門，想一次全部通過，導致「撞」況特別多，相關單位擬裝設闖紅燈及測速照相機因應。

市道172線為連結新營、後壁、白河、東山的重要東西向連絡道路，主要串連國道1號、新營市區、省道台1線、白河市區及國道3號，其中在後壁安溪寮段至白河段，沿線有後壁蘭花園區、烏樹林糖廠等景區，前年底從原來的雙車道拓寬為四車道。

不過因道路太寬，若車流不大時，容易使車速過快，居民出入變得危險，市府在住宅較密集的安溪寮段裝設6支號誌連鎖燈，然而經1年多下來，廣設紅綠燈不但沒有改善交通，反而提高事故率，引起地方討論。

市議員王宣貿日前邀相關單位現勘研議改善方式，他指出，這段含周邊光從去年至今就有約30件車禍，初判不少駕駛人為了一次通過6支號誌連鎖燈，猛踩油門搶快，甚至有人告訴他飆到時速90公里就有機會，很誇張。

王宣貿說，為了降低事故，經與當地里長和市府警察局討論，目前規畫在前一個路口（市道172線和南76線路口）裝設闖紅燈及測速照相機，雖然這是「下下策」，但希望能夠達到警惕，減少可能發生的車禍。

警方說明，約30件車禍是包含安溪路段和周邊，皆為A2及A3（受傷及沒受傷），肇事原因以未注意車前狀況及未依規定讓車居多，以上原因多少與駕駛人搶快有關，也有部分是轉彎未依規定，因此從去年下半年已在172線安溪路段及本協路段規畫移動式測速照相，今年的車禍件數已減少很多。