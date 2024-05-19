傳陸喊卡日水產加工設施許可 日出口再受阻

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日本福島第一核電站再度排放核廢水之際，日本共同社引述日本政府相關人士報導，中國海關部門自5月起，停止日本境內水產品出口企業所有加工和保管等設施的註冊效力，意味日本企業無法對中國出口水產。

日本當局未有理會中方反對，自去年8月以來，已第六輪把核廢水排放入海，中方一直暫停進口日本水產品，但至今年4月，日本水產品出口企業的設施註冊都未有受影響，一直維持有效。

報導指，目前尚不清楚中方此次措施會對日本出口水產品造成怎樣的影響。又指，日本當局正在加緊在歐美和東南亞等地，開拓取代中國的水產品銷售管道。