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北市戶政事務所夜間服務疫後可復辦？民政局：北北基桃要同步

  • 中時即時 劉彥宜
台北市戶政事務所夜間延長服務2020年受理案件數高達11萬3000件，但後續因疫情停辦，至今仍未恢復。國民黨台北市議員楊植斗要求，延時服務帶來都會區上班族方便，北市要與基北北桃共同討論，可先行試辦恢復延時服務。（本報資料照片）
台北市戶政事務所夜間延長服務2020年受理案件數高達11萬3000件，但後續因疫情停辦，至今仍未恢復。國民黨台北市議員楊植斗要求，延時服務帶來都會區上班族方便，北市要與基北北桃共同討論，可先行試辦恢復延時服務。（本報資料照片）

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台北市戶政事務所夜間延長服務2020年受理案件數高達11萬3000件，但後續因疫情停辦，至今仍未恢復。國民黨台北市議員楊植斗要求，延時服務帶來都會區上班族方便，北市不可能單獨恢復，要與基北北桃共同討論。研考會表示，將納入基北北桃平台提案，供民政單位對接討論。

楊植斗表示，過去戶政事務所有開設延時服務，符合都會區型態，方便上班族下班也可以前往辦理業務，而因應疫情關閉後再也沒有恢復，戶政服務可跨縣市辦理包含戶籍謄本、身份證等，北市也不可能單獨開放，否則屆時北北基桃有需求的民眾都會湧入北市戶政事務所，讓工作人員備感疲憊，就算給加班補休也彌補不了犧牲的生活品質。

他建議，北北基桃都是國民黨執政，北北基桃首長可共同研議，不用急於一時每天都開設延時服務，如同台中市較偏遠地區的戶政事務所1周只開啟1、2天，市中心的戶政事務所天數則多一點，北市若可以恢復，可以先行試辦，研考會也可以調查民眾需求。

民政局長陳永德直言，之前對北市恢復延時服務曾仔細評估並開會討論，考量戶政事務所人員很辛苦而不可行，若基北北桃僅北市開放會「受不了」，但可以先了解台中市政府的處理情況，有需求的話會再向市長蔣萬安建議北北基桃共同開放。

研考會主委俞振華說，研考會是基北北桃4市平台的幕僚單位，7月將召開副市長層級的會議，將納入此案成為提案，讓民政單位對接討論。

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