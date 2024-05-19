日月潭「湖中惡霸」進入繁殖期 南投縣府要出手了

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外來種魚虎因體型大、獵食攻擊力，幾乎沒有天敵，不但是生態殺手，還有「湖中惡霸」稱號，長期危害日月潭魚類生存，但要將魚虎徹底消滅，至今仍是一項不可能任務，隨著氣候逐漸轉熱，魚虎進入繁殖期，南投縣府預計從6月開始進行電撈魚虎球移除作業，抑制魚虎繁殖數量，降低對生態的破壞。

「魚虎」學名為小盾鱧，原產於泰國、馬來西亞等東南亞國家，因幼魚顏色鮮紅艷麗，早年被引進台灣當觀賞魚，部分飼主放生，魚虎入侵各大湖泊、水庫、濕地，嚴重破壞生態平衡，疑有人將魚虎放生在日月潭，因攻擊性強，台灣鯛、曲腰魚等遭啃咬致身體殘缺不全喪命，嚴重衝擊漁民生計。

日月潭區漁會指出，潭區曾歷經多種外來魚種危害，如紅魔鬼、玻璃魚等，近年魚虎肆虐，因其體型大，獵食攻擊力強沒有天敵，宛如「湖中惡霸」，威脅潭內其他魚類生存。

南投縣府從2018年起，日月潭區漁會、海漁基金會合作防治，在魚虎繁殖期近行電撈魚虎球防治作業，去年累計消滅3萬5029尾，突破前年近3.4萬尾，創歷年新高。南投縣預計從下月開始，持續到11月進行電撈作業，

日月潭區漁會表示，近年經電撈防治魚虎球後，潭區其他魚類魚苗已有增加趨勢，除了持續電撈，也會在各社區舉行魚虎防除講習會，加強潭區守望，減少外來魚種入侵危害。