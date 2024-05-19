勞保領1.8萬不夠用…1招放大退休金！每月領逾4萬天花板

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【中時新聞網 吳美觀】一項調查顯示，想要安心退休，多數人認為每個月4萬元才夠用。目前勞工退休後，逾6成勞工請領勞保年金平均月領18,824元，光靠年金難撐退休生活，建議勞退提早自提6%，屆時月領多了一倍，來到23,224元，勞退加上勞保就可領超過4萬元，讓自己的退休生活更有保障。

一般勞工退休後，有兩筆政府退休金，一筆是勞工老年給付（勞保年金），另一筆是勞工退休金（勞退）。

在物價飛漲的年代，多數人每月光靠18,824元的勞保年金，根本不夠花，建議趁年輕勞退提早自提6%，經過30多年的累積報酬，就能讓自己的退休金放大一倍。

勞保局最新統計，勞退金2月總提繳人數達751.58萬人，平均提繳薪資4萬4,944元；勞工自行提繳人數108.77萬人，佔整體提繳人數14%。

以目前全體平均提繳薪資4.49萬元，只靠雇主提繳6%、提繳35年、資金報酬率3%來試算，退休時可累積202萬1,212元，按月領為11,612元。若加上自提6%，則可累積404萬2,425元，按月領23,224元，比未自提多了一倍。

新制勞工退休金，只要年滿60歲，不論是否還在工作，都可以請領；若未滿60歲就失業或從職場退休，也不能提早領。儘管60歲就可以領勞退，但有不少民眾選擇在65歲離開職場，開始領勞保年金時，再連勞退金一起領。

至於勞保年金的部分，截至去（2023）年底，勞保老年給付平均請領18,824元，再加上自提勞退23,224元，單靠兩筆政府退休金每個月可領到42,048元。

此外，提醒大家，勞保年金是活多久就領多久，領到跟老天喝咖啡為止，而勞退金則是新制帳戶的錢，只要工作15年以上，就可選「月領」或「一次領」，因為勞退金有固定總額，即使按月領，領完帳戶的錢就不能再領了。