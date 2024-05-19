淡蘭古道設「紅色偶來小馬」標誌 台日友誼步道揭牌

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新北市政府協同台北市、基隆市、宜蘭縣、中央單位及日方代表，今舉辦「淡蘭百年山徑北北基宜會師暨台日友誼步道揭牌」活動，帶著民眾一同登山健走，並見證百年淡蘭古道「金字碑古道」與日本宮城偶來步道「奧松島路線」締結國際友誼步道。

出席記者會的新北市長侯友宜表示，淡蘭古道百分之七十都在新北市，也是台灣第一條國家級綠道，去年11月12日淡蘭古道與日本宮城偶來步道已經正式締結國際友誼步道，並在日本宮城偶來步道上設置淡蘭石柱，今年則在淡蘭古道設置紅色偶來小馬。

侯友宜說，締結國際友誼步道的日本宮城「奧松島路線」與淡蘭「金字碑古道」有很多方面是相同的，位置都在日本與台灣的東北邊，也有著各自豐富的文化歷史，例如馬偕傳道與繩文古文化，更可貴的是宮城縣歷經當年311海嘯後辛苦重建精神與先民開墾淡蘭的精神不謀而合，而今年設置的紅色偶來小馬更表示淡蘭古道已走向國際。

觀旅局表示，淡蘭古道為早期淡水廳至宜蘭噶瑪蘭廳運輸來往的主要交通要道，乘載超過二百年歷史軌跡，橫跨台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等4個行政區，為推廣淡蘭百年山徑文化光觀風華，自2016年起每年由四縣市輪流辦理「淡蘭會師活動」共同協力推廣，在各單位相互合作下，淡蘭百年山徑完成了多項軟硬體設施，如服務據點、主題網、相關出版品等，期待吸引更多國內外健行者造訪，感受淡蘭的山海風光。

為鼓勵民眾走出戶外體驗山林魅力，觀旅局於5月25日及6月1日結合台灣步道日規畫2場徒步系列活動，讓市民走進山林、親近自然，凝聚人與人、人與在地環境的親密關係。更多資訊請持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲頁。