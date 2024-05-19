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會考英文單字題數過半 考生稱有背有分：A＋＋僅容錯1題

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國中教育會考第二天，上午第二節考英文，考生普遍認為今年考題「中間偏易」。（林欣儀攝）
國中教育會考第二天，上午第二節考英文，考生普遍認為今年考題「中間偏易」。（林欣儀攝）

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國中教育會考19日第二節課考的是英文，考生認為今年試題算是中規中矩，但單選題單字題就占了一半以上，可以說是「有背有分數」，但鑑別程度上就沒辦法拉開；此外，今年題組中也出現敘利亞戰爭、新冠疫情的社交距離等時事相關題目，今年也未見到大魔王題。

台中范姓考生表示，今年單選題只考了21題，其中選單字的題目出了12題、比過去會考還多，就像是在考考生有沒有好好背單字，若有用心背單字的人就相對吃香；另選動詞時態的題目出了4題，但像是「other」或連綴動詞、情緒動詞等特殊動詞的用法都沒有考到，是比較可惜的部分。

台中陳姓考生則說，今年英文題組的題目與平時模擬考題目沒差太多，其中較令人印象深刻的就是有個題組論述一家修補書的書店，讓來修書的人回憶起過往時光，題目具有故事性，但難度不難也沒有創新，只要能夠閱讀理解就能作答，整體來說考題算是「中等偏易」，也與往年的題目沒有特別創新。

范姓考生則說，今年英文題組有8題，其中3題分別是敘利亞戰爭、新冠疫情與滅絕物種的復育，屬於時事、環保相關的多元題，只要文章有讀通就可以作答，若平時有常練習不同出版社的閱讀題組或模擬考題都會很有幫助；英文題比往年簡單一點，因題型沒有很大變化，若要拿到A＋＋的話容錯率應只有1題。

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