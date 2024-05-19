台北老爺「情深意粽」特色手工粽迎端午 單顆220元起早鳥享9折

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又到了粽葉飄香的時節，台北老爺酒店推出「情深意粽」6款特色手工粽，包括獲獎名粽「三杯杏鮑菇粽」和「人蔘花雕雞粽」、今年新口味「珍寶裹蒸粽」等手工粽，陪伴民眾歡度端午好「食」光。手工粽每顆220元起，6月2日前預購，單顆粽子享9折早鳥優惠；購買指定禮組優惠85折起，粽禮皆附贈保冷袋1個。

經典總是值得再三回味，台北老爺精選媒體評比得獎名粽，讓粉絲得以在佳節大飽口福，經典款首推連續3年獲獎，還一舉抱走飯店組素粽冠軍的「三杯杏鮑菇粽」，主廚精選上等杏鮑菇，以經典三杯作法料理而成；煮熟後的杏鮑菇鮮美口感不輸鮑魚，炒香後的杏鮑菇吸收麻油、老薑及九層塔等香氣，迷人滋味讓葷食者也稱讚。另有多次得獎肯定的「人蔘花雕雞粽」，嚴選長糯米與花雕酒浸泡30小時，再與人蔘、土雞腿及多款滋補中藥材製成，濃郁香氣令人一口一口吃不停。

台北老爺今年研製的「珍寶裹蒸粽」，外型飽滿方正，相傳四方造型是取圓滿之意，大份量則象徵團圓，適合全家共享。裹蒸粽用料下足心思，除了干貝、蓮子、鹹蛋黃等固定班底，還放入滷過的鮑魚、先醃漬再烤過的櫻桃鴨肉、切片的臘腸與肝腸、綠豆仁和大蝦乾等食材於一體，以粽葉包裹後，再用水煮方式蒸煮3.5小時，粽葉香氣及頂級食材的鮮味四溢，每顆米粒吸滿食材精華，料豐味美，毋須沾醬就很美味。

甜粽方面，業者則是端出「松子紫米地瓜粽」和「紫薯豆沙粽」，前者特選金山紅肉地瓜磨成泥狀後，加入老薑汁、黑糖提味，再拌成餡料；外層則選用養生紫米、松子、桂圓等食材，入口後帶有粽葉及桂圓香，清甜不膩口，放冰箱冰鎮後風味更佳。後者內餡是以自製的綠豆仁打成泥狀，口感鬆軟綿密，配上紫地瓜的外皮顏色，配色鮮明，用料天然健康，外Q彈內軟綿，是款男女老少都喜歡的粽子。 為滿足不同民眾過節需求，台北老爺酒店同步推出「五福」、「八巧」、「吉祥」3款禮組，匯集經典美味的粽子和保冷袋，每組售價1640元起。6月2日前，單顆預購享有9折優惠，預購禮組則享最低85折起的好康，須提前4日預訂。單筆購滿35,000元以上可享台北市地區免費配送1次優惠。

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