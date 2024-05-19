台文館廠商道歉了！接原創人律師信 發文限制留言

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台灣文學館實境解謎遊戲「阿龍」圖像涉抄襲風波，18日公開道歉，未參與館方道歉的「蹦世界數位創意公司」廠商，晚間自臉書發出限制留言的道歉文，坦承接獲原創人跨海提告的律師信，對大陸原創者「童年Nora」與台文館表達鄭重道歉。

台文館抄襲案爆發時，因廠商駐點台文館人員第1時間以P圖造假證據撒謊，台文館把關不力，拿出偽造證據反控大陸抄襲，卻遭大陸原創人「童年Nora」拿出證據打臉。

劇情反轉再反轉，引爆網友怒火連日上網留言痛罵「硬坳」、「可恥」、「丟臉」等情緒字眼，台南市立委謝龍介更痛斥將調查台文館標案是否圖利廠商，館長林巾力18日不得不親上火線鞠躬道歉滅火。

道歉活動上只有台文館人員在站上火線「擋子彈」，未見「蹦世界」廠商出面，網友繼續上廠商臉書粉專斥責，廠商18日晚間發文「鄭重道歉」。

蹦世界臉書道歉文還原抄襲事件的時間線，澄清阿龍圖像是由駐點台文館的廠商小編提供給館方使用，圖像提供者為該駐點人員的家人，強調公司對過程毫不知情

廠商坦承管理不周與疏漏，黃姓負責人就之前在個人臉書抒發的情緒文，向「童年Nora」與台文館致歉，表示17日已接到「童年Nora」的律師信，接下來將進入法律程序，不再對外回應。

疑受不了網友連日指責，廠商發出的該則道歉文限制留言，網友仍在其他貼文底下繼續留言炮轟，大酸台文圈只剩串供與造假具有原創性。