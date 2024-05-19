「小土豆」飛越6840公里 台灣冬候鳥小辮鴴來源解密

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農業部生物多樣性研究所與雲林野鳥學會執行普查冬候鳥小辮鴴長達16年，始終無法確認來自何處，雲林鳥會理事吳崇漢為了解謎，2月間在幾隻小辮鴴腳部綁衛星發報器追蹤，其中編號20號的「小土豆」遷徙最遠，57天內飛了飛了6840公里，落腳處是大陸黑龍江的齊齊哈爾市！吳崇漢日前特地飛去黑龍江找牠，發現牠在玉米田、稻田裡覓食小蟲。

小辮鴴是台灣的冬季候鳥，每年10月下旬抵達台灣，翌年2月下旬開始北返回到繁殖地。今年1月全台普查小辮鴴，全台觀察到1萬3085隻，大部分小辮鴴在雲林度冬。

小辮鴴分布於歐亞大陸及北非，台灣的小辮鴴從哪飛來至今是謎，一般推估是西伯利亞，吳崇漢與雲科大運動休閒所學生也是雲林鳥會研究員池佩玲決定解謎，今年1月間在雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、莿桐鄉在小辮鴴腳部繫放衛星發報器，精準掌握牠們的飛行路線。

編號20號的「小土豆」2月27日夜晚從雲林縣二崙鄉啟程，從彰化芳苑鄉出海，隔日清晨著陸於大陸福建省福州，展開在大陸內陸的遷徙，包括安徽省黃山市、馬鞍山市、山東省東營市、遼寧省盤錦市、吉林省四平市、內蒙古自治區、黑龍江省綏化市，最後停留於黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣，歷時57天。

吳崇漢表示，小土豆從台灣飛回繁殖地黑龍江省拜泉縣歷時57天，牠歷經2次跨海，一次是2月27日跨台灣海峽，第二次是4月4日飛越更寬的渤海。小土豆4月9日飛抵內蒙古自治區，以為牠會繼續往西伯利亞飛，結果轉往東北方，4月27日抵達繁殖地黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣就不再遷徙。

池佩玲說，體重僅25克的公鳥小土豆飛行6840公里，展現牠們生活的驚人冒險和適應力，此次的研究也發現一個令人驚訝的事實，台灣冬候鳥小辮鴴並非來自西伯利亞，而是距離西伯利亞邊界246公里的大陸黑龍江省。

吳崇漢、池佩玲十分好奇小土豆的繁殖區環境，於是5月初起程到黑龍江找小土豆，根據2小時時間差的衛星定位，他們找到一處開闊的田野，周邊種植玉米、稻米，氣溫介於4度到16度之間。

師生倆找了2天，揹著照相器材沿著山坡走，用望遠鏡仔細搜索每一處，沉寂一段時間，熟悉的鳴叫聲在寧靜的田野中迴響，驚喜看到2隻小辮鴴從天降落在農田裡，是小土豆與一隻母鳥！

吳崇漢說，透過望遠鏡觀察確認是帶有衛星發報器足旗編碼20號，心情如同看到親人般興奮，為避免驚擾牠們，他和池佩玲回到農田架起設備，觀察孩子們一舉一動。

池佩玲表示，4個多月來每一天都關注著小土豆的動態，擔心牠的安危，對這些候鳥來說，每一次遷徙都是一趟偉大的冒險，也背負著延續族群的超級任務。