蘇利文會見沙烏地王儲 討論美沙雙邊協議和加薩戰爭

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美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會見沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），雙方討論了一項廣泛的雙邊協議，以及以色列在加薩的戰爭。

據路透引述沙烏地國家通訊社報導，蘇利文19日在沙烏地城市達蘭（Dhahran）與沙爾曼王儲舉行會晤。一份官方聲明稱，會議審查「兩國戰略協議草案的半定稿，該草案即將定稿」。

美國希望促成沙烏地和以色列關係正常化，並一直在與沙烏地討論美國的安全保證和民用核援助問題，這是沙以關係正常化更廣泛協議的一部分。

聲明說，沙爾曼與蘇利文還討論了為以色列和巴勒斯坦找到實現兩國解決方案的可靠途徑、停止加薩戰爭，以及為人道主義援助的進入提供便利的必要性。

美國白宮17日說，蘇利文將訪問沙烏地和以色列，討論雙邊和地區事務，包括加薩問題，以及實現該地區持久和平與安全的努力。

沙烏地是全球最大的石油出口國。美國和沙烏地的核協議主要旨在建設發電廠，而沙烏地正致力於為一項雄心勃勃的長期計劃生產大量可再生能源，並減少碳排放。

不過，批評人士認為，儘管美沙達成的協議都規定防止核武器的保障措施，但沙烏地仍可能想要獲得核專業知識，以便有朝一日希望發展核武器。