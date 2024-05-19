與毛孩留下最美旅遊回憶 花蓮攝影比賽總獎金高達10萬

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飼養寵物近年蔚為風潮，不少人利用假日帶家中毛小孩出門踏青，並將牠們的萌樣拍照上傳至社群軟體，與親友分享，花蓮縣政府為此首度舉辦「『毛』齊來揪愛旅行攝影比賽」，祭出高達10萬元的總獎金，邀請全台鄉親帶著毛孩到花蓮旅遊，留下美好回憶。

縣府農業處長陳淑雯說明，「『毛』齊來揪愛旅行攝影比賽」是首度舉辦，希望透過以犬貓為主題的全國性活動，用鏡頭結合「寵物」、「民眾」及「花蓮地景」等3種元素，展現花蓮在動保、觀光、地景及文化等議題上的多元面向，並促進地方經濟效益，也藉此宣揚「終養不棄養」、「認養代替購買」等動物保護理念。

她說，此次活動總獎金為10萬元、18個獎項，包括金、銀、銅獎各1名，優選3名、佳作5名及入選7名，其中，冠軍1.5萬、亞軍1.2萬、季軍1萬、優選8千、佳作5千、入選2千，屆時各參賽作品將由專業評審採客觀、公平、公正方式進行評選，且為提升獲獎機會，每人限定投件5張，每個獎項每人只限得獎1份。

動植物防疫所所長周黃得榮說明比賽日程等細節時指出，拍攝作品時間放寬自今年1月1日至8月30日止，拍攝作品必須保留檔案「中繼資料」備查，收件日期為8月14日至8月30日止，參賽作品可親送指定地點或郵寄（以郵戳時間為憑）。

周黃得榮還說，攝影比賽獲獎者將規畫在9月花蓮縣世界狂犬病日紀念性活動頒發獎金及獎狀，現場也將會把得獎作品放大展示場布，藉此展現「動物與飼主」間深厚情感互動關係及傳達「『寵』伴一生」、「終養不棄養」等意念，有興趣的民眾可至動防所官網或花蓮縣洄瀾攝影學會臉書粉專查詢下載活動簡章。

縣長徐榛蔚表示，地震過後的花蓮依然安好、美麗，縣府為此推動另類旅遊回憶紀錄，跨域結合動物保護工作及觀光遊憩活動，讓更多民眾利用鏡頭記錄彼此的情感交流，留下難得與難忘的回憶。