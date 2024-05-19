水道博物館老榕樹染「絕症」 新療法搶救月餘助重生

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樹木染褐根病等於絕症？山上水道博物館地標70歲老榕樹罹患褐根病，3月底不敵強風豪雨倒塌，歷經樹醫生搶救1個半月，利用「淺孔藥劑注射」結合預防褐根病創新療法，老樹長生出新芽重生，破除褐根病是樹木絕症的迷思，也成為園區最佳生命教育範例！

文化局表示，老榕樹因罹患褐根病，於3月31日倒塌，但老樹展現強韌生命力，讓文化局為之動容，商請國內治療褐根病專家台大教授孫岩章協助，第一時間先將倒塌老樹移植到合適地點，利用「淺孔藥劑注射」3次，觀察1個月下來，老樹順利重生，讓人感動。

據當地耆老記憶，水道博物館中央圓環早年是座噴水池，後來隨著水道停止運作荒廢，大約在6、70年前，噴水池中間磚造結構開始長出1棵小樹，研判是雀鳥帶來榕樹種子，70年過去，已長成高度逾10公尺的巨樹，且榕樹樹幅廣大，形成大片樹蔭，是園區遊客戶外避暑的熱門選擇，街頭藝人、教育課程也喜愛利用這片樹蔭進行活動展演。

榕樹儼然成為博物館地標之一，並由在地全興資源再生股份有限公司認養維護，每年定期修剪。今年初，全興委託廠商發現榕樹根部疑因排水不良，似乎染上褐根病，正準備著手展開診療，卻因3月一場大風雨，造成榕樹倒塌。

館方檢視發現，水池底部全是混凝土結構，老榕樹一直延伸根系，努力攀附在有限結構上，在惡劣環境展現強韌生命力。為延續老榕樹生命，在文化局支持下，館方將榕樹移植到園區排水環境適宜區域，並邀請孫岩章教授於底部注射治療藥劑，再對所有細根系以相同藥劑進行噴施後，移運到新樹穴定植，經過3道醫療程序，原本腐爛根系再現生機，枝頭也開始出現新芽。

文化局長謝仕淵感謝各單位支持外，也指示水道博物館妥善照顧榕樹，一是為了提供學術研究觀察標的與範本，更規畫於日後做為生命教育、環境教育的活教材，傳達環保意識與生病尊重理念。