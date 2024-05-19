房市520檔開價高高掛 北市這新案開價卻低於區域行情

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台股不斷向上創新高，房市買氣也熱鬧滾滾，建商推案開價也更有底氣，根據房產業者統計，今年520檔期六都指標推案開價與區域均價相比，普遍都有1成以上的溢價，其中又以台中市的「華固頂滙」開價高出區域3成最多，但台北市的「全坤衡陽路案」開價竟低當地行情0.7%，成為新建案中的異數。

房市進入520檔期，根據《591新建案》分析，今年520檔期在利空消退下，買氣可說強強滾，更帶動價格是一路向前衝，從全台指標案開價較區域行情來看，普遍都有1成以上的溢價，顯示]當前房市仍處於主升段。

根據《591新建案》統計，六都指標案開價與區域均坪開價價差，其中位在台中市西屯區的「華固頂滙」以8字頭開價高出區域3成最多；反觀在北市中正區的「全坤衡陽路案」，開價竟低當地行情0.7%，最主要是因區內博愛特區豪宅拉抬房價。

以台中的「華固頂滙」來看，該案為上市建商華固建設南下進軍台中的首案，相當備受關注，加上基地鄰近水湳經貿園區，為西屯精華地段，也讓此案開價高於區域均價3成。同樣位於周邊的百億大案還有「潤隆建設文商段」，7字頭開價相對符合水湳經貿園區行情，略高於西屯整體房價約1成。

《591新建案》表示，高雄520檔期則擁有兩大亮點，其中亮點之一為「豐邑七賢案」，據悉開案將突破5字頭，高於區域行情。而相鄰不遠處也有興富發百億案「巴黎河左岸」，但該案因主打小坪數產品，且受愛河景觀影響，各樓層開價落差大，每坪從46至65萬都有，高於區域均價逾1成。

不過在一片漲聲響起中，位在北市中正區的「全坤衡陽路案」開價反略低於區域行情，最主因就是中正區開發早，不同街廓行情差異大，而此案鄰近捷運西門站，在區域中屬相對親民區塊，再加上博愛特區豪宅拉抬整體均價，反倒讓此案開價略低於平均。