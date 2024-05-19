國中會考落幕 新北到考率98.34％、共52人違規

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國中教育會考今落幕，新北考區共29個考場及1018間試場，共2萬9828人報考，18日缺考計481人次，到考率98.39％，19日缺考計509人次，到考率98.29％，平均2日到考率約為98.34％。整體而言試場秩序良好，會考首日違規43人次及次日違規9人次，樣態多為逾時作答、於答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等。

今年各科試題及參考答案，教育部於今日下午2時後，將公布於國中教育會考網站，考生本人或考生教師如對試題有疑義，可於5月19日下午2時至23日中午12時，向臺灣師大心測中心提出申請。會考成績可於6月7日上午8時後上網查詢，並於6月11日至12日每日上午9時至下午4時申請辦理成績複查。

教育局提醒，國中應屆畢業生須注意「新北市113學年度私立高級中等學校優先免試入學」將於5月20日至22日中午12時受理校內報名，共24校提供2560個名額，該管道不採計國中會考成績，僅採計多元學習表現成績，並於5月29日上午9時放榜。

緊接是「公立高級中等學校優先免試入學」管道，共31校提供2,770個名額，該管道採計國中會考及多元學習表現成績，於6月5日至11日中午12時受理校內報名（請依各校期限辦理），學生可由對應公立高中職擇一所報名，預計6月14日下午2時放榜，規劃就近入學學生務必把握機會。

此外，基北區免試入學委員會於6月11日上午8時至18日中午12時提供最後1次模擬志願選填，並於6月21日中午12時後公布實際招生名額。正式志願選填時間及個別序位區間查詢服務為6月21日中午12時至27日中午12時止，請考生先行上網查詢。6月29日至30日中午12時前辦理個別報名，7月1日至2日下午3時前辦理集體報名，7月9日上午11時放榜及11日報到。