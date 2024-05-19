會考英文閱讀疫情、敘利亞皆入題 「1題篇幅佔1頁」要有耐心

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連續2天國中會考今天中午完成全部7科測驗，讓考生解放壓力開心大喊「考完啦！」，對於最後應考的英文科與英聽測驗，這次英文閱讀測驗將疫情、敘利亞內戰人情冷暖納入考題，學生坦言文章較長「要有耐心」，其他題型則中規中矩沒有特別難。

國中會考今天中午，在最後一項英文聽力測驗結束後，在鳳新高中應試的考生在結束鐘響收卷後，沖出大喊「考完啦！」，難掩考後解放壓力輕鬆情緒，對於是否會擔心成績，考生大多說「成績出爐再說」，認為先放鬆身心才是最重要。

對於英文科考試，五福國中考生說對於題組題有關「敘利亞內戰」題目印象深刻，指在奧地利有人 開了一間融合了敘利亞和奧地利菜色的餐廳，因受敘利亞內戰影響，有許多難民逃到奧地利，該店老闆開店精神就是「難民不應該被排斥」，因此就聘僱敘利亞難民為員工，該文章為考試增添人情味。

五福國中考生也對題組題採「克漏字」形式出題感到訝異，指以往這種題型通常會考在題組，這次測驗整體雖不致太難，但因題組閱讀題文章長度都偏長，一篇文章就占了一整頁，考生要耐心看完，好在內容都不算艱深。

鳳西國中考生分享，這次有題組文章寫到疫情期間各國隔離措施成效比較，比較4個城市經隔離之後，死亡人數高低情形，是橫跨時事、地理等跨領域題型，符合這次會考整體出題靈活與生活化趨勢。

英文聽力測驗部分，考生大多認為「算是簡單」，林園高中國中部考生指出，跟模擬考相比較為輕鬆，最後一題男女對話有關於面試的印象深刻；中正高中國中部考生也說，此次英聽試題中偏易，不過今年的背景音樂出現增加，而且語速變快，語氣也相對變得激動。