川普允將廢槍支管理條例 拜登嗆對手精神錯亂、參選是為復仇

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美國共和黨前總統川普18日對數千名擁槍者發表談話。他承諾，若再次入主白宮，他將廢除民主黨總統拜登制定的槍支管理條例。與此同時，拜登在關鍵搖擺州喬治亞州警告說，川普的「精神錯亂」是對美國民主的威脅。

據路透和法新社報導，美國全國步槍協會18日在德州達拉斯市舉行年度領袖論壇。川普向數千名協會會員發表談話時，雖沒有提出新政策，但他利用此平台，敦促擁槍者在11月的選舉中投票給共和黨。

川普超過一個半小時的演講，談論了廣泛的話題，包括他的刑事審判、貿易和移民等方面。他說。「我們必須讓槍支持有者去投票。我覺得你們是一群叛逆的人。但這次，讓我們叛逆地投票吧。」

儘管美國槍支暴力氾濫，經常發生大規模槍擊事件，但擁有150年歷史的全國步槍協會，在反對槍支限制方面與共和黨保持著密切一致。該協會在2016年、2020年和今年，3次為川普背書。

幾十年來，美國對槍支法律的改革一直受阻。批評者認為，更嚴格的槍支管制侵犯美國憲法第二修正案所規定的擁槍權利。

拜登曾多次呼籲恢復實施攻擊性武器禁令，以及其他限制措施。上個月，白宮採取行動，打擊在槍支展銷會和網路上規避聯邦背景調查的售槍行為。共和黨領導的幾個州迅速起訴阻止這一措施。

川普在18日的演講中重申，如果他再次掌權，他可能在執政第一天就解僱菸酒槍支彈藥管理局（ATF）局長。他指責該機構對槍支持有者過於嚴厲，並以輕率的理由吊銷持槍執照。他還說，「在我的第二個任期內，我們將擊退拜登對第二修正案的每一次攻擊。這些攻擊來勢洶洶。」

拜登的競選團隊過後回應，指責川普將槍支遊說團體的願望置於公共安全之上。拜登的助選人員穆沙（Ammar Moussa）說，「今晚，川普證實，他將完全按照全國步槍協會的要求行事，即使這意味著更多的死亡、更多的槍擊和更多的痛苦。」

另外，拜登正在美國南部關鍵州喬治亞州競選，民主黨2020年以微弱優勢贏得該州，拜登此時正尋求非裔美國人的支持。拜登說，「我們的民主真的岌岌可危，我的對手不是一個好的失敗者...他不僅痴迷於2020年的失敗。他顯然精神錯亂。」他補充說，在那次選舉後，川普身上的某些東西「崩潰了」。

拜登還說，「各位，川普參選不是為了領導美國。他參選是為了復仇。我們不能讓這個人成為總統。我們孩子的未來受到威脅…我們必須贏得這場比賽，不是為了我，而是為了美國。」