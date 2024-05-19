停止仲介剝削 印尼移工盼「政府對政府」直接聘僱

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在台印尼移工屢傳被仲介剝削，有移工來台工作前便支付逾50萬仲介費，也有移工想換工作，卻被仲介威脅支付數千萬印尼盾的罰金，甚至限制行動、扣留薪水，印尼勞工團結組織與印尼在台勞工聯盟19日舉辦記者會，呼取消仲介制度，採用「政府對政府直接聘僱（G to G）」。

台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，移工仰賴仲介公司取得來台工作機會，來台前必須繳交「仲介費」，來台後則必須繳以「貸款」為名的服務費，而且《就業服務法》規定，除非雇主違法在先、被照顧者死亡等情況發生，移工不得自由轉換工作，但移工常因蒐證困難，仍無法換工作，即使工作合約期得滿轉換，也得支付仲介高達新台幣8萬元的「買工費」。

印尼移工Titin（蒂廷）指出，她和丈夫向印尼當地仲介公司報名來台工作，為了要支付2億8000萬盾（約新台幣56萬元）仲介費，只好賣地向銀行貸款，抵台工作3個月後被解僱，仲介公司稱如果她堅持留在台灣，將不再提供尋找工作的服務，即使回到印尼，她也無力償還借款，政府不該忽視移工權益，而要透過法律保障他們，避免她的情況再度發生。

印尼移工Maesaroh（麥薩蘿）更哭訴，她為了讓孩子擁有更好生活，選擇來到台灣工作，當初簽訂工作合約是照顧老人，實際來台卻是到農園工作，手、背都因為全天鏟土受傷，即使想換工作，仲介公司卻恐嚇換雇主要支付數千萬印尼盾的罰金。

Maesaroh（麥薩蘿）說，撥打1995求救後，仲介公司已取消罰金，卻不讓她透過其他仲介找工作，而是安排條件更差的工作，例如照顧一位100公斤重、行動不便的病人，後轉向印辦求助，卻被仲介限制行動，9天以來只靠餅乾跟能量飲料度日，新台幣8000元薪水也被扣留，不禁懷疑聲稱要保護移工的政府在哪裡？

台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，仲介公司靠著引進外國勞動力賺取高額利潤，使得移工必須背負債務，如果實現「政府對政府直接聘僱」，台灣雇主、移工都能透過政府建立的平台，招募移工或尋找工作，便能廢除不合理的私人仲介制度。

印尼團結勞工組織幹部Tini也強調，希望政府儘速實施「政府對政府直接聘僱」，廢除私人仲介制度，避免移工再被不合理對待，並被收取各項高額費用。