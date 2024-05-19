5／20本周國內外財經焦點》金控雙雄法說、日本4月CPI、人民幣4月國際支付占比

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金控雙雄第一季法人說明會將在23、24日接續登場，首季獲利王國泰金控日前提高今年發債額度到800億元，為國壽史上最高發債額，且是首家設立特殊目的公司（SPV）海外發債的壽險，將是法人關注重點；富邦金控4月大賺130億元，累計前四月獲利434億元居金控第二，未來台股操作方面與北富銀獲利能否帶動富邦金上半年獲利超車國泰金成為法說會重點。

國泰金首季大賺371.9億元拿下金控獲利王，主要受惠於國泰人壽，首季稅後純益247.4億元。因首季股市飆漲，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，債券部位則持續有經常性收益挹注，加上國內ETF資金大舉匯出與美元持續升值，新台幣連續貶值，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，3月更實現不少私募基金獲利，帶動國壽首季獲利表現亮眼。

富邦金自結4月稅後淨利130.3億元，較3月月增62％；累計今年前四月合併稅後淨利434.1億元，年增98.51％，每股稅後盈餘（EPS）為3.34元，子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前4月稅後淨利皆創下歷年同期新高。

除此之外，本周約有150家上市櫃及興櫃公司陸續召開股東會，電子重點公司有力積電、采鈺、雙鴻、泰碩、大聯大、彩晶、全國電；非電子重點公司有達亞、台泥、鑽石投資、中租-KY、信義、台灣高鐵、艾姆勒、八貫、鴻華先進、陽明、東元、晶碩等。

國際重要數據方面，日本即將於本周公布4月消費者物價指數（CPI），經濟學家預料該月核心消費者通膨可能呈現連續兩個月趨緩。專家認為，儘管物價壓力略降，可能意味升息時間延後，但實際上日本國內已浮現上調利率的呼聲，凸顯日本央行正面臨決策兩難。

日銀在今年3月調高利率，創2007年以來首度升息，此為終結負利率的關鍵一步。然而，該央行已面臨一些國會議員要求貨幣政策正常化的壓力，盼為日圓貶值帶來緩衝。

消費者支出疲軟可能使日銀的壓力更增，由於日圓下挫導致進口成本驟增，使得民眾荷包縮水，促使外界更期盼該央行調升利率以減緩日圓貶值的衝擊。

陸港澳焦點部分，環球銀行金融電信協會（Swift）將於23日公布4月份人民幣最新追蹤報告。由於3月份人民幣在國際支付的占比升至4.69％的歷史新高，已連續5個月維持在4％以上，國際支付排名維持全球第四。市場預估，4月的占比料維持強勁，有望續創新高。

自俄烏戰爭爆發、中俄貿易大量轉由雙邊本幣交易，帶動人民幣國際支付占比從去年起開始快速上揚，Swift資料顯示，自2022年以來，人民幣在俄羅斯出口支付中的使用激增。另一方面，去年初金磚國家啟動去美元化倡議後，以中國為首的多國開始降低美元依賴，同樣助力人民幣國際結算的增長。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。