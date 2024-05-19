《鋼鐵股》中鋼攜手下游客戶 邁入低碳新時代

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)周五假中鋼集團總部大樓會議室舉辦「113年度1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動，以「ISO 14064-1 2018溫室氣體盤查教學」及「企業溫室氣體量化實務說明及盤查實務演練」兩個主題，邀請下游客戶相互交流及討論。啟始會議上，除了中鋼總經理王錫欽出席外，中鋼也邀請台綜院(台灣綜合研究院)院長吳再益現場指導，一同助力低碳新時代，期望台灣鋼鐵產業上下游供應鏈共同凝聚低碳轉型共識。

台綜院吳院長致詞提到，中鋼連續兩年積極參與台綜院辦理之1+N碳管理示範團隊，中鋼去年成立的碳管理輔導團，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，共輔導22家業者輔導，創造節電潛力達每年868萬度，以及總減碳潛力達每年4443公噸CO2e的績效。吳院長也期許中鋼今年再以豐富的減碳經驗，搭配中鋼內部節能專家，協助將台灣鋼鐵業廠商的碳焦慮，轉化成為減碳推動力。

王總經理致詞時指出，中鋼不僅積極加大力度推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，整合國內外最新資訊，並藉由自身豐富的節能與碳管理經驗，提供客戶務實建議，以因應國際碳關稅挑戰，展現引領台灣鋼鐵產業的責任與決心。王總經理亦說明，中鋼近年來戮力推動「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等三大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值，期盼下游客戶除了和中鋼攜手努力執行減碳工作外，還要共創低碳新商機。

中鋼為凝聚產業整體共識，呼應政府「以大帶小」減碳策略，連續兩年參與經濟部產發署委託台綜院辦理之「製造部門淨零轉型推動計畫」，與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊(1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈)。中鋼碳管理輔導團隊主要分成兩組人員，第一組由碳盤查專家組成，負責以手把手方式指導下游客戶計算碳排，協助找出生產製程的排碳熱點；另一組則由節能專家組成，從節能及節電領域來指導客戶提高能源使用效率，避免能源浪費，同時就不同客戶的生產製程特性，再量身訂做減碳方案，以達到最大減碳效益。

中鋼繼去年完成22家下游客戶的碳管理輔導工作後，今年再以輔導20家下游客戶為目標，並期盼發掘下游業者1500噸以上CO2e的年減碳潛力，以落實供應鏈轉型工作。