韓流來襲！韓國泡麵4月出口額 首破1億美元大關

根據週日公佈的數據顯示，受到韓國文化和食品日益風靡的推動，韓國泡麵出口額上個月首次突破1億美元大關。 韓聯社報導，韓國關稅廳(KCS)數據顯示，4月泡麵出口額達到1億860萬美元，較一年前增加46.8％，泡麵單月出口額創下歷史最高紀錄，增幅也創下2022年5月（49.3％）以來的新高。 今年前4個月，泡麵累計出口額達3.7886億美元，同比去年增加34.4％。照此趨勢，今年全年泡麵出口可能超過11億美元，繼2023年（9.524億美元）之後再次刷新紀錄。 這是韓國泡麵月出口額首次突破1億美元大關。 自2015年以來，泡麵出口一直穩步上升，並預計隨著韓國電影、電視劇和音樂的熱潮，韓國泡麵在全球市場的認知度隨之升高。還有分析指出，在物價不斷上漲的影響下，用泡麵解決一餐的需求持續上升，也推動了銷量增加。 去年，韓國泡麵出口額全年度創下9.52億美元的新紀錄，較2022年躍升24.4％。關稅廳預計今年出口額將超過10億美元。 值得關註的是，韓國主要泡麵製造商三養食品 的「辣雞麵」（Buldak Ramen）系列產品在韓國泡麵出口當中占據相當大的份額，備受海外消費者青睞。今年第一季銷售額較去年同期飆升57％，至3857億韓元(約合2.845億美元)，海外銷售額大增85％，占整體銷售額的75％。