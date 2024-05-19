畢業求職省荷包 統一時代正裝配件5折起、LaLaport生日慶抽豪禮

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統一時代百貨台北店29日前推出「夏時尚」檔期，瞄準夏日換季及畢業季求職穿搭的服飾需求，推出19日及24日至26日服飾配件指定櫃位滿3000送200活動，搭配統一時代聯名卡刷滿3000送100，最高滿3000送300；而三井LaLaport台中迎來1歲生日，20日前舉辦「1-Festa LaLa誕生日」活動，全館指定店舖單筆滿3000元送300元，且單筆消費每滿3000元，即可領抽獎券，有機會抽中大獎App會員點數5萬點、Samsung Galaxy S24 Ultra、PROMESSA玫瑰金鑽石頸鍊等好禮。

統一時代百貨攜手館內超過20家品牌，推出多款時尚職場成套穿搭，讓新鮮人也能輕鬆準備求職、上班服飾，此刻還祭出百貨服飾配件滿3000送200活動；22日前也於B2特賣會場舉辦「Levi’s暨涼夏配件聯合特賣會」Levi’s單一特價5折起、havaianas哈瓦仕、Ipanema、TEVA拖鞋特價299元起、日系Youngdraw泳裝3折起，讓民眾不用花大錢也能輕鬆換季，展現夏季時尚風格。另23日至6月1日推出「夏日服飾小物暨美妝品市集」服飾全面5折起、雜貨小物99元起，品牌包含GOOD OLD DAYS、九號市集、女裝Merite、Jurlique全面3折起等。 去年5月16日開幕的日系正價區域型購物中心三井LaLaport台中，為迎接1歲生日，20日前舉辦「1-Festa LaLa誕生日」活動，全館指定店舖單筆滿3000元送300元，指定家電珠寶店舖，單筆滿萬送800元（以上每日限量）並祭出開幕以來最多的10個獎項抽獎活動，只要單筆消費每滿3000元，即可領取抽獎券一張，相當於買越多中獎機率越高。