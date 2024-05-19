會考自然科「3多1沒有」 教師解析：多可獲中等以上成績

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113學年度國中教育會考於19日舉行第2天考試，在自然科試題方面，台北市立萬華國中生物老師王美玲評析，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中，且具鑑別度，而整體考題最大特色在於「3多1沒有」，即文字、圖表與情境多，計算題偏少。自然科補教老師楊過認為，整份試題「難題3題都不到」，考生如果在考前有正確複習，大多能獲得中等程度以上的考試結果

在理化方面，台北市立古亭國中理化老師劉權賢表示，試題能評量學生是否能綜合應用所學，從圖表資訊提取訊息。過去的舊題型只有問學生哪個對或錯，創新題型聚焦在學生對於科學知識或看法的「表達能力」，像是第 6 題，「如何修復銅線裸露的電線」的題型，過去考生大多會直接記憶答案選出，但本題的設計，目的要問出學生「為何要或不要這樣做」。

台中市立中港高中理化老師張文昭指出，出現不少科學閱讀、媒體識讀等相關題型，評量學生能否從生活中網路與媒體文章， 深入理解報導的訊息，如第 2 題食品添加物、第 7 題清末銷毀鴉片虎門銷煙、第 17 題牙齒受到酸性飲料酸蝕等題目，都是本次理化特色考題。

張文昭特別提到，第 32 題敘述的是優酪乳中甜味劑含量， 由於不易被人體消化，會由尿液排出，經過濃度推算，竟可檢知國外某游泳池可能的尿液總量。該題是本次理化亮點考題，有趣、靈活且符合生活化。

新北市立永平高中地科老師沈文俊指出，不少題目取自於生活當中，例如第 31 題為最容易觀察到的正午陽光直接照射範圍，是從稀鬆平常的自然現象，結合學生多元能力的展現，是很有鑑別度及活學活用的題目；而第 44、45 題為結合跨科概念的「能量與能源」與「碳排放」環境議題，學生須從題幹中閱讀文本找出該國對未來發電方式的期望，轉換 成正確的表格。

自然科補教老師楊過說，今年自然科出題有著大量圖表，其中41題有圖有表，9題為純文字，如果想要拿高分，除了要掌握觀念定義，也就是具備邏輯感、關鍵字選取等素養能力，就能獲得好表現；不過整份試題「難題3題都不到」，考生如果在考前有正確複習，大多能獲得中等程度的考試結果。