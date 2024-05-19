日續排核廢水 台灣原民向聯合國提交法律函件表抗議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本東京電力公司17日啟動第六批福島核廢水排海，預計將持續至6月4日，計劃排放約7800噸核廢水。除了大陸嚴詞批評，台灣的原住民也向聯合國海洋事務和海洋法司單位提交英文法律函件，期盼國際社會重視台灣原住民的海洋權益。

大陸外交部發言人汪文斌17日表示，中方堅決反對日本福島核污染水排海的立場是一貫、明確的。中方敦促日方全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，切實防止核污染水排海造成不可挽回的後果。

而在16日下午，一場原住民傳統祭祀在台北松基區民活動中心展開，針對日本東京電力公司持續排放核廢水進入太平洋，台灣沿海一線的原住民通過祭祀現場，抗議日本政府無視台灣原住民的海洋傳統領域，「我們的魚可以去哪裡？」現場身穿族服的原住民族人們齊聲吶喊「還我乾淨的海洋」，堅決反核廢水反核食品。

發表檄文的阿美族頭目張天明表示，台灣本島四面環海，其中宜蘭、花蓮、台東及屏東海岸線上的原住民族，族人在此生活、捕撈採集等文化經濟活動已有千年歷史，阿美族捕魚祭、達悟族飛魚祭、噶瑪蘭、撒奇萊亞族的海祭等，是族人向海神及天地感恩的具體表現和文化傳承。

然而，張天明強調，日本政府及東京電力公司罔顧人權、漠視海洋聚落的生存，將海洋母親以數萬噸的核廢水污染殘害，在此以傳統祭祀向有關單位、向祖靈及社會大眾抗告，要求日本停止排放核廢水，停止日本核食品進入台灣，並且向沿海的聚落賠償，承擔起恢復生態的責任與成本，還給部落孩子一個乾淨無毒的海洋和無核食的健康明天。

現場並發布已經向聯合國海洋事務和海洋法司單位提交英文法律函件，並公開表示日本排放核廢水行為已經嚴重違反《聯合國海洋法公約》、《倫敦傾廢公約》、和1986年國際原子能機構通過的《及早通報核事故公約》，盼全台族人行動起來為守護海洋與傳統不斷發聲，讓國際社會重視台灣原住民的海洋權益。

活動最後由部落耆老的歌聲勉勵，為青年勇士送行前往財團法人日本台灣交流協會交付陳情書，抗議日本有關單位迫害台灣原住民族傳統領域永續發展，並告誡世界各地的海洋族群一同站起來，為捍衛文化生存與潔淨海洋家園持續抗爭，拒絕日本核廢水、核食品讓台灣的未來熄燈。