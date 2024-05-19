中鋼盤價祭出這個策略 法人：有助獲利能提升

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中鋼（2002）6月內銷盤價以平高盤開出，每公噸價格上漲0~300元，符合市場預期，法人表示，中鋼的盤價相對於亞洲鋼價而言呈現跟漲不跟跌，並對外銷及部份客戶或型號，以專案價格供應維持價格競力，此舉有利於中鋼的獲利能力，因此維持中鋼「區間操作」的投資建議。

中鋼日前開出6月盤價，一如預期為平高盤，其中，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲等主力產品每噸調漲300元，其餘如電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲等產品則維持平盤。

原物料方面，大陸需求前景轉佳帶動鐵礦砂價格重回每公噸115～120美元，較4月低點回升逾20％，煤礦價格上漲突破每公噸240～245美元。

法人表示，國際鐵礦砂價格近一個月持續在110~120美元/噸的區間整理，市場 對未來需求展望不確定性仍高，使原料價格上漲乏力；不過近幾個月中鋼的盤價相對於亞洲鋼價而言，祭出跟漲不跟跌的策略，並對外銷及部份客戶或型號 ，以專案價格供應維持競爭力，此舉對中鋼自身的獲利相對有利。

中鋼今年第一季稅後純益6.41億元，與去年同期稅後虧損達7.25億元相比明顯好轉，第一季每股稅後純益（EPS）0.04元，也比去年同期虧損0.05元好上許多。

中鋼高層認為，鋼市底部已成形，隨著大陸官方嚴打逃漏稅鋼品出口，供需失衡狀態改善，亞洲鋼價可望一季比一季好，下半年勝過上半年，公司今年整體營運表現可望勝過去年。

中鋼近期股價已在季線24.5元附近逐出小底部，外資、投信、自營商三大法人上周買盤已略見加溫，後續若能守穩季線關卡，搭配量能增溫，股價有機會出現補漲走勢。