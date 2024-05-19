陸運價淡季狂飆！受1事影響 南美航線大漲130％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紅海危機導致運力緊張、船公司停航以提升運價、集裝箱短缺、各大洲的需求恢復等，促成了大陸本輪集運價格的淡季狂飆。其中，為搶先出貨規避關稅，南美航線運價更是一漲衝天。

時代財經報導，深圳一位貨代公司人員表示，「光是美國航線美線價格上周上漲50％，預計下周歐洲線會漲40％」。

從上海航運交易所資料來看，5月17日，上海出口集裝箱運價指數綜合運價指數較上期（5月10日）上漲9.3％至2,520.76點。

具體價格上，上海港出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費，下同）較上期上漲6.3％至為3,050美元／TEU；上海港出口至地中海基本港市場運價則較上期上漲1.1％至3,957美元／TEU；出口至美西和美東基本港市場運價分別為5,025美元FEU和6,026美元／FEU，分別較上期上漲14.4％、8.3％。

在上海港出口至各大洲的航線中，南美航線漲勢最猛，出口至南美基本港市場運價較上期大幅上漲22.4％，達到6,686美元／TEU。值得注意的是，5月10日，上述歐洲、地中海、北美、南美等航線已較前一周上漲約20％，本周依舊維持漲勢。而上海港出口至南美基本港市場運價已較年初（1月5日）翻倍，漲幅達130.47％。

業內人士表示，很多船公司現在都在加大對南美市場的開拓，因為南美要對電動車、太陽能板等增加進口稅，所以客戶都希望搶先出貨到南美以規避關稅。另外美國大選在即，也傳出要對中國電動車徵收新關稅的消息，很多車企客戶即使沒有訂單，也先將汽車發往南美，到時再從南美出口到美國，也就不算是從中國進口，可以規避制裁。