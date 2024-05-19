台中第一志願落點出爐 預估會考92點以上勇敢選填

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國中教育會考落幕，台中一中分析，今年會考題目難度持平，但中投區考生較去年少了1000多人，經評估認為，因前面10個志願為同一區間、不會扣分，建議只要考生分數達到92點以上，就可積極選填台中一中為第一志願；台中女中則表示，如果學生會考成績達到92點以上，根據往年經驗可勇於填寫台中女中為第一志願。

台中一中去年錄取成績為會考成績95點，一中指出，今年考題的難度與去年差不多持平，僅數學科題型比較開放創新，經評估，考生成績只要達到92點以上，也就是成積達到5A5＋、作文5級分者，就可積極填寫志願，都可能有機會。

一中表示，今年中投區考生較去年減少1000多人，考生數雖減少，但優秀的高手還是有一定比例在，再加上考生考出來的成績分布比例、考生如何填寫志願等無法確實預估，因此鼓勵92點以上者都可以大膽填寫一中為第一志願，畢竟92點以上成績者也不可能選填超過10個志願，不會被扣分。

台中女中則表示，根據往年經驗，成績92點以上者可勇於填寫女中志願，雖然最後錄取的分數可能會稍微高一點，像是去年錄取成績就是95點，但畢竟每年考題難易、考生表現等都會影響最後錄取點數，可能與估計的有一點點落差，但92點以上選填仍可能有機會。