毛孩輸血價格高 黑市血液來源不明 盼建動物公益血庫機構

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家中毛小孩一但生病需要輸血，價格都是萬元起跳，台灣少子化情況下，毛小孩數量卻是倍數成長，據統計台北市僅有21家提供捐血服務，議員表示，柯市府時期曾與台北市獸醫師公會合作推出「捐血犬貓資訊媒合平台」 ，但是媒合過程繁複人事費用高，要求建立與人類一樣的公益血庫機構，並鼓勵寵物主人平時就能讓動物捐血並保存。

民眾黨台北市議員陳宥丞表示，「捐血犬貓資訊媒合平台」自創辦人過世後就沒再更新，接管人員也無法登入管理，動保處不該放任平台荒廢，建議重新建立媒合平台，或是儘速與獸醫師公會協商，獲取「捐血犬貓資訊媒合平台」的後台權限。

陳宥丞說，毛小孩生病捐血是很重要的一環，北市雖然有媒合平台，但是人事費用高，導致有許多動物醫院乾脆直接向黑市購買血漿，更讓血液來源不透明，要求動保處應該建立與人類一樣的公益血庫機構，並鼓勵寵物主人平時就能讓動物捐血並保存。

陳宥丞認為，目前屏東科技大學有自己的寵物血庫，若北市府無法取得平台，可自行建立資料庫，許多學術團體也願意與北市府配合，現在內湖有中繼之家，未來完工後可作為捐血中心營運，另在外面隔離一個空間推行「動物捐血車」，讓民眾的寵物在不與流浪動物接觸的情況下完成捐血流程，且如果動物之家能有學術單位成立的血庫，就可以在捐完血後立即將血包送入中心保存。

動保處長陳英豪表示，會儘快與獸醫師公會研議恢復平台，但是公益血庫技術背景不是地方政府能掌握，要有中央級機構參與，且資料庫配對及技術是難上加難，包含血液安全品質、血液複查、16種血液、抗原及陰陽之分等，收容所會有交叉感染，也是許多疾病匯集地方，因此沒辦法當捐血中心，且捐血回來保存也是大問題。但2023年台灣大學曾有寵物捐血車專案，會與動保團、獸醫師公會研議，讓企業認捐車輛。