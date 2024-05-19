高雄夢時代屏東物產展登場 優質農特產品買氣旺

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屏東縣政府為行銷屏東在地好物，從19日起至30日在高雄夢時代購物中心3樓蛋型空間舉辦「夢見好屏好物－屏東物產展」，全力為屏東農特產品拚通路、拚商機！現場規劃有四大主題專區，分別是「嚴選伴手禮」、「特色老店」、「優質農漁畜產」及「文創商品」，期待透過屏東物產展將豐富、多樣且優質農漁牧畜產品、特色伴手禮及在地美食推薦給高雄的市民朋友認識。

屏東縣工策會表示，屏東縣政府積極為縣內中小企業尋找通路訂單，不僅組團遠赴國外展推廣優質物產，更透過國內展協助業者蓄積能量與培養實力。本會首次與夢時代購物中心合作，號召屏東鄉鎮市共22家業者共同參展，期待透過多元通路行銷屏東在地的農、漁、畜牧業及特色商品，讓各地民眾認識屏東的優質物產。適逢周末假日，夢時代購物中心滿滿人潮，買氣超級旺。

夢時代表示，非常高興能與屏東縣政府及工策會合作，為支持在地農、漁、畜業的發展並帶動買氣，館方特別針對夢時代APP會員推出獨享好康活動，在活動期間持「夢見好屏好物」APP活動券，至展區中任一品牌，單筆消費滿900元即可享50元現抵優惠；如於展區中消費滿1,000元，可持與會員同卡號發票兌換屏東好物乙份，贈品數量有限，送完為止。

本次屏東物產展有22家業者共襄盛舉，有曾榮獲2023 ICA亞太區銅牌獎肯定的「可可雅米巧克力工坊」帶來多款風味巧克力；在九如鄉種植有機食用玫瑰近16年的「大花農場」也推出各式有機玫瑰系列商品；「雲山農園」則有肉桂茶飲及左手香露等；以自然農法種植的「天菊農場」則帶來天菊花茶禮盒及茶包。傳承60多年的「東大興漁品」配合黑鮪魚季推出限量黑鮪魚鬆禮盒、魚鬆小丸子點心、櫻花蝦；「樸作良食」則有自產自銷的松子蘿勒醬與聖羅勒茶。

參展業者中還有祖傳三代的「黎記冰糖醬鴨」是屏東知名伴手禮名店、專門培育並販售台灣本土六堆黑豬的「東寶黑豬肉棧」、知名的「鍾家客家食堂」以正宗萬巒豬腳及客家美食吸引消費者選購；「丹醇研選」推出產地直送鮮奶、優格及高纖燕麥脆片鮮乳、「大埔良作」則有老醋酵素及果乾等、「大地酵素」有知名的神秘果及樹葡萄醱酵液、「香腸世家」帶來飛魚卵香腸與四川麻辣口味等風味香腸、「噠噠蜂蜜」則有百花蜜、龍眼蜜及荔枝蜜、「台灣農健康」有紅棗、黑棗與枸杞等、「青檸運銷合作社」推出青檸貼布與青檸膏；還有產地急速冷凍的「雙木林水產」的泰國蝦及泰蝦餛飩、「饗魚樂」從產地帶來的龍膽清肉片及午仔魚一夜干，還有「日生元」的各式嚴選穀物。

此外不只農漁畜牧產品，還有不容錯過的是屏東勝利星村名店「本革工坊L.I.S.」，老闆擷取生活經驗，將象徵喜慶的傳統美食紅龜粿，化身為吸睛討喜又兼具實用性的紅龜粿造型皮革產品，深獲海內外消費者喜愛；「活石生活創藝工坊」，原本經營鐵工廠的老闆，人生轉了個彎投身文創領域，將石頭、木材、金屬等素材透過其焊接專長，開發出紫檀木餐具組等實用好物；「芙玉寶」堅持使用植物皂基生產各式皂類及沐浴露等，展場涵蓋屏東縣各式農漁畜牧及文創好物，種類豐富多元，有興趣的民眾千萬別錯過。