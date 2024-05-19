賴清德活用創意外交 邀友邦元首體驗釣蝦趣

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520就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台。準總統賴清德、準副總統蕭美琴今天（19日）先盡地主之誼，邀請已經抵台的友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓，第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦樂趣。黨政人士說。賴清德可說是活用創意外交的第一人。

賴清德自擔任副總統以來，便首創「創意外交」路線，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓「體驗台灣」。他曾在2021年也曾邀請美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，體驗台灣山林之美，並透過歷史、文化、在地美食，讓國際友人體驗最真實的台灣。2023年，賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。

今天出席的元首、總理有史瓦帝尼國王、馬紹爾總統及其夫婿、巴拉圭總統、帛琉總統及夫人、貝里斯總理、吐瓦魯總理及夫人、聖文森總理及夫人、聖露西亞總理及夫人，以及聖克里斯多福副總理。

賴清德指出，520他將宣誓就任中華民國台灣的下任總統，很高興能和優秀的副總統－「戰貓」蕭美琴一起就任，將與各方共同努力，建設繁榮昌盛的國家，並維持台海現狀；台灣並不孤單，我們與許多像大家一樣共享民主、自由與人權價值的國際友人共同努力。

他說，為了讓大家有賓至如歸的感覺，安排一項台灣常見的休閒活動－釣蝦。有些賓客來自島國，可能擅長釣魚，但是釣蝦又有點不同，他也跟大家分享增加捕獲量小技巧，蝦子會玩餌，要等蝦子吃餌後，再拉起釣竿，請大家發揮功力，因為釣蝦最多的前兩名將獲頒金竿獎，他很期待稍後為優勝者頒獎。他感謝各國友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，共襄盛舉。

接續由釣蝦場老闆講解比賽規則、協助賓客練習釣蝦技法後，隨即展開釣蝦競賽，讓賓客直接體驗釣蝦樂趣。賽後大家一起持蝦籠拍照、親自嘗試如何烤蝦，賴清德也送上精心準備的金、銀釣竿給與會貴賓。

除了體驗釣蝦文化，現場準備清涼啤酒與各項深具台灣味的小吃、點心，包括滷肉飯、芥藍牛肉、虱目魚皮、迷你椪餅、紅豆粉粿冰淇淋等台灣小吃元素，都將以創意料理方式入菜，讓在座賓客享用最道地、最獨特的台灣味。賴清德以東道主之姿用心安排，每項規劃都極盡巧思，要讓賓客賓至如歸，更要加深邦誼，讓台灣與友邦關係更加緊密。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）