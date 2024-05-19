超商海鮮飯糰開胃 7-11聯名加賀屋飄炊飯香 全家夾扇貝一咬爆汁

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超商飯糰堪稱外食族方便食用的好夥伴，全家鮪魚飯糰曾創下一年賣5億元的佳績，飯糰品項亦曾攻占OK鮮食熱銷榜冠軍，粗估台灣超商1年就能賣破1億個飯糰；由於近期高溫讓民眾胃口縮水，每到這時節飯糰買氣便會增長約3成，看好日本料理年產值約400億且逐年成長，是最受歡迎的異國味，業者紛推一系列日式海味新品項，刺激買氣再增至少10％。

全家自有飯糰品牌「金飯糰」擁有三角飯糰、大飯糰、烤飯糰及大口飯糰4大系列，每年熱銷破6千萬顆、等同每秒鐘賣出2個，觀察顧客對海鮮風味商品接受度高，便選用日本豐洲市場直送水產，即起陸續推5款飯糰，包括使用整顆渾厚北海道扇貝搭柴魚風味蒲燒醬的「北海道蒲燒扇貝」，口感鮮甜多汁；購買還享優惠，28日前金飯糰三角飯糰全品項任選第2件6折。

7-11自有鮮食品牌「星級饗宴」時常與五星級飯店、米其林餐廳等合作，標榜高質感商品就近嚐，每檔合作平均可帶動類別業績成長1成以上，近期首度與日本和倉溫泉「加賀屋」跨海聯名，首推「加賀屋-海鮮炊飯飯糰」，米飯烹調過程以能登魚醬油高湯與赤魷魚一同蒸煮，再將高湯拌入飯中，無論冷食或加熱後食用風味俱佳，重現傳統炊飯的美味。

萊爾富首次和海壽司聯名推3款三角飯糰新品，售價均49元，其中「海壽司豪華海鮮丼」內含干貝絲、蝦仁丁、魷魚丁、鮭魚肉和鮭魚卵等豐富餡料，飽足感十足，28日前凡買海壽司聯名三角飯糰搭指定飲料，即可享合購價69元優惠。

OKmart新推2款海味飯糰「塩鮭三角飯糰」、「櫻花蝦三角飯糰」，號稱使用香Q彈性佳的霧峰農會香米，搭配新鮮海味，整體清爽又開胃。