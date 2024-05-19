國際再生醫療開發機構「光之醫」 專業交流點燃生命之光

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走進「光之醫」獨立三層樓洋房的白色會所，設計上融合自然採光、藝術品或畫作展示等巧思，營造出舒適無距離空間，民眾與醫師能在輕鬆氛圍中喝杯咖啡，聊聊身體狀況，進而認識自身醫療需求。

光之醫總裁孫善一表示，逐漸興起的再生醫療革命是生命科學主要元素，未來將大幅改變人類面對重大疾病及癌症的恐懼感。

以再生醫療為核心業務的「光之醫」，希望建構以應用為主體的國際再生醫療資源整合平台，將醫療體系系統化整合接軌國際，憑藉台灣半導體尖端科技發展全自動化細胞製程。藉由平台的運作，期待引進國際實證案例、技術並促進研發；並將台灣醫療人才組成聯盟，將開業醫師和診所整合為通路；透過再生醫療學院，培養更多再生醫學相關醫事人員、進行實證教學與訓練。透過整合多元資源，以該模式增進產業化，且未來不光是在台灣發展，也能複製成功案例到國際市場，展現台灣再生醫療產業優勢。

「光之醫」國際再生醫療高峰俱樂部、再生醫療學院、抗衰老中心示範診所等執行單位昨(18)日已正式揭牌，同時率先與日本再生醫療機構合作發展，期盼未來能將再生醫療高額費用降低。

高雄榮總台南分院前院長、再生醫療學院講座主持人王志龍教授提及，台灣醫療照護品質聞名全球、醫療團隊公信力高，有很多國外單位表達交流與合作意願，透過平台上專家學者分享，能進行更多探討和經驗累積，進而促成合作連結。各研發團隊亦可打破門戶之見，作最好的串聯；為確保再生醫療的安全，相關法案能通過很重要，匯集醫界的實證資料也可提供立法參考。

宏碁集團創辦人施振榮表示，再生醫療是新的醫學發展趨勢，需要長期累積更多經驗與技術，目前光之醫所建構的平台，就是希望匯集各領域相關人員互相交流、累積能量，為民眾健康提供更好解決方案。以細胞療法為例，其在製程上絕大部分需要全自動化、無人化，如何結合台灣半導體領先技術，讓細胞如此活的東西，可以大量生產、投入研發，進而累積很多實務經驗，是未來要嘗試發展的方向。