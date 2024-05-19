66歲蘇林獲提名越南國家主席 將兼任公安部長

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越南政府18日表示，越南共產黨已提名公共安全部長蘇林（To Lam）為國家主席，並提名國會副主席陳青敏（Tran Thanh Man）出任新的國會主席。

據美國之音報導，66歲的蘇林可望在下週獲得越南國會批准後，接任國家主席。前越南國家主席武文賞今年3月因被控違反黨規自請下台，而他上任僅一年多。

越南國會秘書長裴文強在19日的新聞發布會上表示，由於政治局尚未提名新的公安部長，因此即使當選為國家主席，蘇林也將繼續擔任該職。

蘇林被認為是越南最有權力的人物之一。越南共產黨中央委員會在本週稍早決定此項人事，當局18日才對外發布消息。

越南國家主席​​主要擔任禮儀性職務，是越南4大政治職位之一，另外3個重要職位分別是共產黨總書記、政府總理和國會主席。許多觀察家認為，蘇林的任命可能是為接任越南共產黨總書記鋪路。黨總書記是越南最高職位，現任總書記阮富仲的第3個任期將於2026年結束。若年邁的阮富仲在任期屆滿前卸任，蘇林甚至可能提早接棒。

警察出身的蘇林，2016年起擔任公安部長，2021年進入越共中央政治局。在阮富仲2013年發起名為「熔爐」的反腐敗運動中，蘇林是發揮關鍵作用的執行者，數千名官員和知名企業高管被起訴或被迫下台。

不過，蘇林的崛起過程曾出現爭議。2021年，土耳其名廚「撒鹽哥」戈克切（Nusret Gokce）上傳了一段蘇林在其倫敦餐廳享用黃金戰斧牛排的影片。當時越南境內正值疫情封鎖，高官的豪奢飲宴引起網友不滿，讓撒鹽哥迅速下架相關影片。

此外，蘇林2017年擔任公共安全部長任內，德國指控有一名越南商人在德國被越南官員綁架，經斯洛伐克被偷渡回國。此案引起斯洛伐克不滿，威脅凍結兩國關係。

越南政壇正經歷一場反腐敗風暴，黨和國家最高領導人相繼有人中箭落馬，一年半內史無前例有2位國家主席和1位國會主席下台。這反映出越南反腐敗運動的廣度與深度，也凸顯該國的政治動盪，讓外國投資者感到不安。

越共此次也提名62歲的陳青敏為新任國會主席，接替上個月辭職的王庭惠。越共報告指出，王庭惠違反黨員行為禁令。

越南政府在一份聲明中表示，蘇林和陳青敏的提名，得到中央委員會的「廣泛支持」。值得注意的是，越共也在16日任命4名新政治局成員，並將原在政治局內排名第5的張氏梅解職。這是自2022年底越南政壇動盪以來，第6位離開政治局的成員。