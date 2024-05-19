陸商務部520前出招反傾銷調查 經濟部：與他國比例相差不大

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在民進黨總統當選人賴清德5月20日上任前，大陸商務部19日公告，對由台美日歐進口的共聚聚甲醛進行反傾銷調查，調查時間至2025年5月19日，特殊情況得延長6個月，對此經濟部表示，將協助業者因應反傾銷調查。

大陸商務部19日公告關於將對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（Polyformaldehyde Copolymer）進行反傾銷立案調查，主因是收到6間國家企業及礦業公司提出反傾銷的調查申請，申請的法人在2021、2022、2023年共聚聚甲醛占同期大陸同類產品總產量50％。

針對商務部的反傾銷調查，經濟部指出，本次遭調查的聚甲醛（POM）為熱塑性的工程塑膠用於小齒輪、刀柄、緊固件等工程零件，也被應用於汽車和消費電子產業。台灣出口至中國市場約4.7萬噸（0.79億美元），在中國市場占比略小於歐盟、韓國、美國，略多於德國、日本，但各國比例相差不大；將會協助台灣業者因應反傾銷調查、啟動分散市場拓銷，以及低碳智慧轉型、跨入半導體材料供應。

經濟部說明，大陸在2017年已對韓國、泰國、馬來西亞的聚甲醛產品課徵反傾銷稅，此次又對歐盟、美國、台灣及日本發起調查，後續將由貿易署聯繫業者，把握調查案時效提出調查意見，協助業者後續的貿易救濟，同時啟動異業結盟拓展海外市場，就既有市場、新興市場展開拓銷協助。

而台灣生產聚甲醛出口中國，佔總出口市場的六成，其他市場則是越南、土耳其、印度 ；以2021年至2023年統計來看，占中國大陸聚甲醛總進口值約12.7％至14.1％間，為中國大陸第4大進口來源，次於歐盟、韓國、美國。由於相近的出口競爭對手皆面對反傾銷稅或反傾銷調查的情勢，經濟部除積極協助業者應訴，同時密切關注後續發展，並於今年下半年即啟動新興市場拓銷工作。