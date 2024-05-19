旺旺公益演唱會到嘉義 近千志工因歌聲感受到溫暖

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旺旺文教基金會2024年「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會巡廻演出，第4場次19日來到嘉義市，上千位志工難得齊聚一堂，在屬於他們的日子，聆聽藝人演唱一首首耳熟能詳經典歌曲，許多志工化身熱情粉絲，與藝人互動、自拍，氣氛十分歡樂，旺旺文教基金會主任周哲仁除感恩志工們的辛勞，更感謝參與演出的藝人在沒有酬勞下，化身一日志工，以精彩演出為志工們服務、加油打氣。

旺旺文教基金會公益演唱會今下午在嘉義市文化局音樂廳登場，活動邀請林潔擔任主持人，藝人小辣椒、蔡家蓁、高佳群、甲子慧、董育君和邱芸子輪番上台，演唱站在高崗上、心花開、愛情恰恰、藝界人生等經典又熟悉的曲目，台下近千位志工不僅聽得如癡如醉，也拿螢光筆跟著節奏擺動，有如大型演唱會，熱鬧又溫馨。

周哲仁說，旺旺文教基金會是董事長蔡衍明民國77年，西元1988年所創立，主要宣揚「讓孝順成為一種習慣」及「讓奉獻成為一種榮耀」兩大理念，蔡衍明認為，每個人在家孝順父母、鄭重長輩「敬老、尊老」，出社會有空就從事社會服務，兩者併行，能讓社會和諧安定。

周哲仁說，為讓兩大理念深植人心，基金會除辦公益演唱會，2015年開始和全台26所大學配合，結合大學、青年和社區力量，在每年三節慰問、關懷低收入戶、獨居老人，過程中由青年志工投入訪視、關懷工作，如有經濟困難，再由基金會協助，而學生藉志願服務，關心社區裡的長輩，也能因此更重視家中的長輩，「敬老、尊老」觀念因此更深化。

代表嘉義市長黃敏惠出席公益演唱會的社會處副處長溫秋蘭說，嘉義市志工人數逐年增加，累計目前已有1萬1695人，因為這些無所不在的志工投入，嘉義市許多基層工作得以推動，感謝旺旺文教基會金舉辦公益演唱會，因民間的幫忙，透過參與公益演唱會，能讓志工感受到自己的價值，貢獻受到肯定。

今也到場的市議員傅大偉說，他18歲就加入志工行列，還是第一批大專生受訓拿志工證，感謝志工夥伴，因他們的付出，社會更和諧，更讓需要幫助的人得到關愛，「你們是最棒的」。