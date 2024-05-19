會考高雄7考生違規不計分 持准考證免費看職棒、職籃賽

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今年國中教育會考今天中午將應試科目全數考完，讓考生解放壓力直呼「解脫啦！」，高雄市教育局推出6大考生優惠，讓學生盡情放鬆享樂。據高雄考區統計，今年國中會考共發生26件考場違規事件，其中7件該科應試恐不計分。

2天國中會考落幕，高雄考區統計，各科缺考數約落在163人至237人次之間，以第二天缺考人數較多，考場違規部分共發生26起，包含10件為提早翻開試題本；3件攜帶非應試用品進入試場；6件為手機攜入考場發出聲響、數學科攜帶量角器或附量角器功能文具、電子錶發出聲響、嚼食口香糖等；2件於答案卡書寫姓名或折疊答案卡；1件汙損答案卡、1件將試題本攜出試場；1件逾時作答，經制止一次後仍不從；2件英語聽力測驗結束前提早離場。

高雄考區說明，早翻閱試本經制止後停止，以及隨身攜帶包含手機在內等非應試物品，可扣該科成績2點；數學科攜帶量角器、嚼食口香糖、放置試場前後放手機響起、隨身電子錶發出聲響等，皆可扣1點；而在答案卡上寫名字顯示身分、汙損答案卡、將題本攜出試場、逾時作答經制止不從，皆屬第二類違規，該科可不計分。

另外，英文聽力測驗因不得提早離開考場，若離開該科也可不計分。高雄考區強調，各式違規狀況將經監考人員統計後，將報請中央會考試務會確認後，會再依據行為做最後裁處。

會考考完後，為幫助考生解放壓力，高雄市教育局針對高雄考區考生推出6大會考生專屬優惠，只要持准考證，可於5月19日免費進場觀賞P.LEAGUE職籃聯盟高雄鋼鐵人對上桃園領航猿比賽；5月22日、23日、31日中華職棒台鋼雄鷹主場賽事也可免費看。

活動場館部分，持准考證於即日起至6月30日，包含駁二當代館、舊事倉庫、鳳儀書院、打狗英國領事館、壽山動物園等場館免費暢遊，壽山動物園、高雄電影館、內惟戲院、哈瑪星鐵道館、義大遊樂園也都享優惠。