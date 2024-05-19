接見台美國會小組 蔡英文盼挺台加入CPTPP

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總統蔡英文今（19）日接見「英國台英國會小組慶賀團及英國對台貿易特使」，感謝英國近年持續在國際社會加強支持台灣的力道。並表示期盼在大家支持下，台英關係能持續向前邁進，也期盼英國正式批准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，能支持台灣的申請入會。

蔡英文提到，這幾年，英國持續在國際社會加強支持台灣的力道。像是今年的「澳英部長級諮商」及G7外長會議，都在會後的聯合聲明當中，展現對台海和平穩定的重視及支持台灣的國際參與。

她也感謝羅根勳爵（Lord Rogan）作為「台英國會小組」共同主席，不斷凝聚英國國會的友台力量，深化雙邊友好關係，促進彼此更多的合作交流。而英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）積極推動的「提升貿易夥伴關係」協定，也在去年完成簽署，台英雙邊持續聚焦「投資」、「數位貿易」及「再生能源和淨零碳排」等領域的合作，努力創造彼此的雙贏發展。

蔡英文表示，未來，台灣會與英國及其他民主夥伴繼續攜手努力，共同維護區域的和平穩定，並且促進印太地區的進步繁榮。因此，也期盼隨著英國正式批准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，能夠支持台灣的申請入會，讓台灣能與更多夥伴一起為全球貿易及供應鏈韌性帶來更多貢獻。

羅根勳爵致詞時表示，「台英國會小組」是英國國會最大的小組之一，致力推動台英各項合作與交流。在新總統接任後，他們也會持續給予台灣最大支持。他說，無論蔡總統之後從事何種工作，相信一定都會做得很好。如果蔡總統未來有機會赴訪英國，「台英國會小組」將竭誠歡迎。他再次感謝蔡總統為台英關係所做的努力。

福克納勳爵致詞時表示，去年9月，他以英國對台貿易特使身分來臺與蔡總統會面，當時也進行許多貿易方面的協商。八年來，因為蔡總統的努力，台灣與英國的友好關係持續強化，雙方連結也持續增強。蔡總統與倫敦的關係極其深厚，相信倫敦政治經濟學院也希望以他們的方式對蔡總統做出榮譽表彰。對於蔡總統即將卸任，他們感到不捨，但這就是民主制度。

訪賓一行尚包括英國上議院議員德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion），由英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。