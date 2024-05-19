接見星國慶賀團 蔡英文：盼創造雙邊豐富就業及貿易機會

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總統蔡英文今（19）日下午接見「新加坡慶賀團」時指出，去年台灣和新加坡雙邊貿易總額已超過390億美元，台灣也成為新加坡第四大貿易夥伴。期盼新加坡國會可以和台灣未來的新政府有更多元的合作關係，並支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP），創造雙邊更豐富的就業及貿易機會，為區域繁榮發展貢獻心力。

總統致詞時首先歡迎阿都拉（Abdullah Tarmugi）前議長再次率領慶賀團訪台；也歡迎第一次來到台灣的國會議員司徒宇斌（Sitoh Yih Pin）和楊涴凌（Yeo Wan Ling）。

她表示，這幾年來，台灣和新加坡在經濟、文化、教育以及國防安全領域都有緊密的互動和合作；兩國人民也有著頻繁的商務及觀光往來，深化了台星的友好關係。特別是在台灣積極推動「新南向政策」之下，去年台灣和新加坡雙邊貿易總額已經超過390億美元，台灣也成為新加坡第四大貿易夥伴。

蔡英文認為，台灣和新加坡各自擁有獨特優勢。像是新加坡具有強大的金融和物流量能，而台灣則有著卓越創新及科技人才，不僅具有高度互補性，也有著龐大的合作潛力。

她提到，今年我們也提供獎學金，鼓勵新加坡學生來台就讀半導體相關系所，希望藉由教育上的交流，搭建兩國在半導體供應鏈的合作橋梁。她更期盼，新加坡國會可以和台灣未來的新政府有更多元的合作關係；也期盼新加坡支持台灣加入CPTPP，創造雙邊更豐富的就業及貿易機會，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

阿都拉前議長提到，台灣和新加坡有長久且親近的友誼，在貿易、投資、文化與人民之間的交流等方面，都有很好的關係與合作。彼此也是相當重要的貿易夥伴，在2023年，台灣是新加坡第四大貿易夥伴，新加坡則是台灣第六大貿易夥伴。他期盼，未來台灣和新加坡能持續發展互利互惠的合作關係，並深化雙邊友誼。

訪賓一行由外交部次長田中光及新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。