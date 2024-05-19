不再有總裁！陸媒：滴滴原總裁柳青升任永久合夥人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 盧伯華】曾經主導2016年滴滴世紀大收購Uber中國而聲名大噪的柳青，將不再擔任滴滴董事和總裁。陸媒指出，滴滴公司創始人、董事長兼CEO程維與柳青發布內部全員信，宣布程維決定升任柳青為公司永久合夥人，柳青不再任公司董事和總裁，公司未來將不再設立總裁職位。

據陸媒《證券時報》報導，5月19日下午，滴滴董事長兼CEO程維和總裁柳青發布內部全員信。信中指出，程維決定升任柳青為公司永久合夥人，柳青不再任公司董事和總裁，公司未來不再設總裁職位。

該信件還說，柳青分管的部門和職責不變，會繼續擔任公司首席人才官，專注在公司人才、組織建設及社會責任工作上，並繼續向董事長兼CEO程維匯報。

柳青在員工信中表示，希望自己未來能夠更加聚焦於公司的長期建設，因此跟董事會及程維提出申請，希望不再擔任董事和總裁，而是專注在公司的人才和組織建設、職能建設以及社會責任工作上，強調：「我會繼續跟大家一起並肩奮鬥，用最好的狀態迎接自己在滴滴的下一個10年。」

程維則在信中表示，歸根結底自己是尊重和理解。10年風雨兼程，作為公司的聯合創始人，柳青是我最親密的戰友和夥伴，未來也是，「下一個十年充滿機遇和挑戰，我和Jean（柳青）將一如既往地和大家一起並肩前行。」

柳青為大陸聯想集團（00992）首任CEO柳傳志之女，曾在高盛工作多年，其後在2014年加入滴滴打車，協助滴滴2015年與快的打車合併，以及2016年主導滴滴收購Uber在中國的品牌、業務、數據等全部資產。她在2016年被美國《財富》雜誌入選為全球50大最具影響力女性，2017年被《福布斯》中文版入選為最佳女商人之一，同時也進入《時代》雜誌2017年全球影響力百人榜。

此後滴滴因赴美上市問題與大陸官方關係轉趨緊張，並受到網信辦進行數據與營運內容審查。2022年5月23日滴滴宣佈從紐交所退市，7月大陸網信辦正式發布對滴滴公司的安全審查結果，指出滴滴平台上共存在16項違法事實，其中，違規收集及處理個人信息數量總計高達647.09億條。對此，網信辦依法對滴滴處以人民幣80.26億元（約合台幣342億元）罰款，並對滴滴兩位關鍵人物程維及柳青分別處以人民幣100萬元（約合台幣427萬元）罰款。