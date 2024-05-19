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會考題型生活化成趨勢 雄中、雄女預估入學門檻出爐

  • 中時即時 任義宇
國中會考落幕，補教界預估今年雄中、雄女入學門檻。（任義宇攝）
國中會考落幕，補教界預估今年雄中、雄女入學門檻。（任義宇攝）

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今年度國中教育會考今天落幕，考生大多認為本次會考題型靈活，各科都有與實際生活經驗相關題目，補教界認為，這次考題符合108課綱宗旨，也是未來考題趨勢，今年整體難易度與去年相差不遠，預估分數在積分30（5A）、積點31以上能錄取雄中；雄女部分則落在積分30（5A）、積點27。

根據考生回饋，這次國中會考各科都有許多與時事、生活相關題型，如國文科納入最新AI科技、數學科則有體重換算等健康教育內容、英文科則將疫情衍伸現象入題，寫作測驗更要考生分析網路虛假廣告現象，各科皆有許多跨科目、領域狀況，整體難度不算高，但考題靈活需要思考面向廣。

高名教育事業集團教師李世揚認為，各科整體難易度看來與往年相去不遠，分析各科來看，國文科文言文有比去年少一題、英文科相較去年雖較難，與前年難易度較相近，整體鑑別度會有所上升。

數學科部分，與生活應用相關題目數量有上升、社會、自然科題目文字量也偏多，整體而言都符合108課綱日常、生活化方向，但以數學科來說，恐對擅長數理科目，但閱讀理解力較弱學生來說會較吃虧。

李世揚估計，高雄中學、高雄女中這次會考落點大致與往年差不多，雄中可入學成績約落在積分30（5A）、積點31；雄女部分則落在積分30（5A）、積點27。

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