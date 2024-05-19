陸商務部副部長王受文：APEC經濟體不應搞脫鉤斷鏈

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亞太經合組織（APEC）第30屆貿易部長會議本月17日至18日在秘魯舉行。出席上述會議的中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文指出，近年來，個別經濟體頻頻採取單邊主義、保護主義措施，通過行政和立法手段打壓別國企業，嚴重背離市場規律。他呼籲，APEC經濟體應摒棄零和思維，不搞「脫鈎斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。

新華社報導，王受文在會上指出，APEC經濟體應帶頭落實好世貿組織第13屆部長級會議授權和共識，特別是恢復兩級審理的爭端解決機制正常運轉，促進投資便利化協定早日納入世貿組織法律框架，推動漁業補貼、電子商務、貿易與環境等議題取得積極進展。中方將繼續全面深入參與世貿組織改革，推動其為解決全球性問題和挑戰發揮更大作用。

他續稱，要堅定將亞太自貿區建設作為區域經濟一體化的主渠道，堅守APEC推動貿易投資自由化便利化的核心價值，推動區域內各類貿易安排保持開放包容、協同發展，不斷為亞太自貿區積累條件。同時，APEC經濟體要加強政策銜接和協調，深化貿易單證數位化、標準互認、跨境電商、供應鏈互聯互通等領域務實合作和規則探索，提升區域貿易便利化水平，讓各經濟體共享區域經濟發展紅利。

王受文強調，近年來，個別經濟體頻頻採取單邊主義、保護主義措施，濫用國家安全例外，通過行政和立法手段打壓別國企業，嚴重背離市場規律，既不符合世貿組織規則，也與亞太自貿區的精神背道而馳。APEC經濟體應摒棄零和思維，不搞「脫鉤斷鏈」，不建封閉排他的「小圈子」，不採取扭曲市場措施。