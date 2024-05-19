出席慶賀團歡迎酒會 賴清德：將持續壯大台灣

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副總統賴清德今（19）日晚間出席「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」，感謝大家以行動表達對台灣的支持。並指出明天政權的和平轉移將是台灣民主里程碑，也是台灣人民共同努力的結果。未來，他將持續壯大台灣、深化台灣民主，讓經濟更加繁榮，並且發揮關鍵力量，維持區域的和平穩定。

賴清德致詞時表示，明天他將和副總統當選人蕭美琴宣誓就職中華民國台灣第16任總統、副總統，非常感謝各界貴賓不遠千里而來，並用行動表達對台灣的支持。

副總統指出，明天政權的和平轉移，將是台灣民主里程碑，也是台灣人民幾十年來共同努力打下的基礎。台灣經過幾十年來的努力，政治走向民主、經濟走向開放，社會也變成多元價值的社會。這除了是台灣人民打拚的結果，也有賴世界各國好朋友長期以來對台灣的支持，他要再次向大家表達最誠摯的感謝。

他說，未來，他將和蕭副總統當選人共同努力，在蔡總統過去八年打下的深厚基礎及民主道路之上，走向世界，持續壯大台灣及深化台灣民主，讓經濟更加繁榮。他也希望能發揮關鍵力量，維持區域的和平穩定，並期盼新政府上任之後，在區域和平、經濟發展、國際參與等方面，都能持續得到大家的支持及幫助。包括副總統當選人蕭美琴、外交部長吳釗燮等亦出席是項活動。